Vittorio Sgarbi si mostra in pubblico dopo un lungo silenzio, e sua figlia Evelina si dice preoccupata: “Vedo un uomo fragile”
Quando è uscita la notizia del ricovero di Vittorio Sgarbi a causa della depressione tutti quanti i suoi amici e anche i suoi nemici si sono lasciati andare a un moto di sconvolgimento perché non si dovrebbe mai augurare del male a nessuno anche se spesso e volentieri può aver esagerato nei modi. Ma a sconvolgere ancora di più è stata la notizia secondo cui la figlia Evelina vuole nominare un amministratore di sostegno al fine di proteggere il patrimonio di famiglia.
Intanto il celebre critico d’arte nonché opinionista tv si è mostrato per la prima volta al seggio elettorale nelle Marche in una foto pubblicata dalla sua compagna sui canali social. Lo si vede visibilmente dimagrito, vestito tutto di nero, e infatti i commenti sono un mix di preoccupazione e di bentornato alla vita alla luce del sole.
Vittorio Sgarbi preoccupa sua figlia Evelina: “Vedo un uomo fragile”
E il commento di Evelina Sgarbi riguardante la foto di suo padre al seggio nelle Marche non si è fatta attendere: “Vedo un uomo fragile. Molto dimagrito. Sono molto triste di vederlo così. Mi sarei dovuta muovere prima”. E poi ipotizza che questo scatto sia stato tutto un piano ben orchestrato per dimostrare che lui sta bene e che non ha bisogno di nessuno.
Sempre sua figlia continua a dire che l’istanza presentata attraverso il suo avvocato è una “salvifica richiesta d’aiuto” al fine che venga nominato un amministratore di sostegno che tuteli la sua immagine pubblica e gestisca i suoi interessi in maniera trasparente. E appunto dopo aver visto questa foto di Vittorio Sgarbi lei si è pentita di non essersi mossa prima, senza contare i commenti pieni di odio degli haters che godono delle sue condizioni di salute. Ma lui si è opposto e rincarato la dose dicendo di voler sposare la sua attuale compagna.