A Dentro la notizia vi era anche ieri Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi: ecco che cosa ha raccontato la 25enne modella negli studi di Canale 5

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, anche ieri è stata ospite negli studi di Dentro la notizia per parlare della situazione del papà. Il critico d’arte, secondo la venticinquenne modella, starebbe attraversando un periodo molto complicato della sua vita a causa della depressione e, proprio per questo, la giovane ha proposto un tutore, un amministratore di sostegno, scontrandosi così con Sabrina Colle, attuale compagna di Vittorio Sgarbi, e Alba, l’altra figlia del professore.

Vittorio Sgarbi, Evelina: “Sabrina Colle vuole allontanarmi”/ “Non mi è mai piaciuta ma non è antipatia”

Nel corso della chiacchierata con Gianluigi Nuzzi, Evelina ha ricordato un episodio avvenuto l’anno scorso di questi tempi, il 12 ottobre 2024, quando Vittorio Sgarbi stette male dopo una presentazione a una mostra: “Stava male, era già molto debilitato, non come ad aprile 2025, però stava male, dormiva pochissimo, si era stancato tantissimo ed era collassato in macchina. Gli abbiamo dovuto portare da mangiare, ma già in quel periodo non mangiava più e stava dimagrendo tantissimo”.

Vittorio Sgarbi, mamma Evelina: “Mia figlia per un anno senza mantenimento”/ “Ora travolta dal fango”

VITTORIO SGARBI, LA FIGLIA EVELINA E L’EPISODIO DI LUGANO

Evelina voleva che il padre si fermasse nella vicina Ferrara, dove ha la casa, ma, stando al suo racconto, il critico d’arte dovette andare a Lugano per un altro evento: “Aveva un impegno ma non mi è stato detto cosa doveva fare – ha proseguito la figlia – c’era questa urgenza di portarlo via. Lui voleva fermarsi, era titubante, diceva che poteva andare il giorno dopo a Lugano: ‘ma vogliono che vada a Lugano, mi dicono che è meglio che vada’”, ha proseguito Evelina citando le parole del padre.

E ancora: “In quell’occasione c’erano la compagna e l’addetto stampa. Mio papà ha carattere? Certo, è quello che può sembrare, ma certe cose le fa gestire e non le gestisce lui. Uno pensa che abbia un carattere forte e che sia una persona forte, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno; invece la gestione delle cose non è nelle sue mani”.

Vittorio Sgarbi, la figlia Alba: “A papà non serve un tutore”/ Replica Evelina: “La sua depressione...”

Nel corso della puntata di mercoledì, Dentro la notizia ha ospitato Vittorio Feltri per parlare proprio della questione Sgarbi–Evelina e, in quell’occasione, il giornalista ha accusato la venticinquenne di volere solo i soldi: “A me non riesce a stare antipatico Feltri – ha replicato lei – non lo conosco, ma per chi vede da fuori la nostra situazione il primo impatto potrebbe essere che vi sia un interesse economico, è comprensibile. Chi non mi conosce potrebbe pensare questo, posso capire il punto di vista di Feltri: dice che sono equilibrata per poi spararmi un po’ di fango in faccia, ma posso capirlo”.

VITTORIO SGARBI, LA FIGLIA EVELINA “SPERO CHE TORNI TUTTO NORMALE”

Gianluigi Nuzzi ha quindi chiesto a Evelina come si vede fra un anno: “Non lo so. Il rapporto con mio padre? Spero che si rimetta e continuo a pensare che, se l’entourage stretto che gli sta vicino gli vuole questo bene dell’anima che millantano, perché non è in una struttura adeguata per la depressione? Mi mancano delle cartelle cliniche? Non me le hanno volute dare. Quando l’ho visto io, a marzo e ad aprile, ne aveva bisogno. Adesso siamo a ottobre, ma continuo a non vederlo. Conoscendolo, se stesse bene, mi avrebbe replicato in qualsiasi modo; se stesse benissimo, non ci sarebbe alcun problema”.

“Non vedo questo terrore di un amministratore di sostegno: se la situazione richiede in questo momento che venga verificata da persone più competenti di me, è un tutore momentaneo, non a vita. Se si riprende e sta bene, poi non ci sarà più bisogno. Io ho sempre provato a chiamarlo, abbiamo avuto sempre questo rapporto con le telefonate. Lui non è come qualsiasi padre che è sempre in casa: è sempre fuori e mai in casa. Io ho provato a chiamare tante volte, ma, stando a Milano, non è facile per me”, visto che il padre abita a Roma.



VITTORIO SGARBI, LA FIGLIA EVELINA E IL GRANDE FRATELLO DEL 2022

La figlia di Vittorio Sgarbi non aveva accettato di partecipare al Grande Fratello nel 2022, un rifiuto che era stato criticato dal padre: “Non ho accettato di andare al Grande Fratello perché non me la sono sentita. Lui all’epoca disse che disprezzavo il suo lavoro, ma non era snobbismo: ero solo più giovane e avevo le mie problematiche. Poi parla di scuole e studi privati e costosi, ma lui mi ha sempre dato l’ok per iscrivermi e poi ha interrotto tutto dopo aver pagato parte della retta. Io, per questo, ho fatto anche un percorso da uno psicologo: posso assicurare che non è facile pensare di avere l’ok dal padre e poi, all’improvviso, non è così. Se io non sono mai arrivata a una laurea è anche un po’ colpa sua, perché se tu dai l’ok alla figlia e poi vengono a mancare le rette, che sono fondamentali… Non è scontato che un padre te lo paghi, ma se ti dà l’ok un padre…”.

E ancora: “Mi diceva che sono schizzinosa? Questo non era comunque il motivo per dire no al Grande Fratello. Lui ha pensato che io non sono voluta andare per snobbismo, per non mettermi in contrasto con altre persone… Comunque ho continuato a non voler andare al Grande Fratello e il percorso di studi l’ho interrotto. Poi, che io adesso possa trovare qualcosa da fare, nessuno dice che io non voglia trovare nulla da fare a vita. Comunque è normale che un padre possa dare il mantenimento a una figlia: non è una persona indigente. Se io ti chiedo una borsa non è un delitto”.

Le parti in gioco nella famiglia Sgarbi sembrano quindi ferme sulle rispettive posizioni: toccherà a un giudice stabilire, nei prossimi giorni, se il critico sia nelle condizioni psicofisiche di poter gestire in autonomia e in serenità il proprio patrimonio.