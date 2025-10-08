A Dentro la notizia si torna sul caso di Vittorio Sgarbi e in studio vi è Evelina, la figlia del critico d'arte: ecco le sue ultime parole

Torna negli studi di Dentro la Notizia Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi. Da giorni la venticinquenne modella ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre, non ritenendolo in grado di gestire il proprio patrimonio dopo una grave depressione, e ieri ha ribadito il suo pensiero: “Non so a quanto ammonti il suo patrimonio – esordisce la ragazza – non mi sono mai posta il problema, so che è tanto ma non so la cifra esatta. Voglio tutelare il patrimonio da mani predatorie? Sì, certo, secondo me non è lucido e quello che mi viene mostrato in questi giorni non mi fa stare tranquilla. Si tratta di mani manipolatorie di uomini o di donne? Entrambe, se si vuole fare riferimento alla compagna, facciamo riferimento alla compagna”, riferendosi a Sabrina Colle.

Quindi Evelina ha proseguito: “Io non ho mai avuto un rapporto con la compagna di Vittorio, confermo che non mi piace la donna che vuole sposare, c’è sempre stata una distanza nei suoi confronti in partenza, ma non è una questione di antipatia: fosse una persona che ritengo valida non ci sarebbe alcun problema per me. Ci sono stati dei modi verso di me che non sono piaciuti; a me interessa mio padre, lui decide di tenere vicino chi vuole, non è scelta mia”.

VITTORIO SGARBI, EVELINA: “L’ULTIMA VOLTA CHE HO SENTITO PAPA’…”

L’ultima volta che Evelina ha sentito Vittorio Sgarbi è stato praticamente un anno fa: “Era a una mostra, l’ho visto provato ma in sé. Il 12 ottobre del 2024, un anno fa preciso, sono andata a questa mostra che lui doveva inaugurare; ha fatto un’introduzione molto bella in cui mi ha citata. Di colpo, finita la presentazione, non c’era più: era in macchina, collassato, praticamente svenuto, al punto che siamo andati in farmacia a cercare un misuratore della pressione. Non era privo di coscienza, ma era stanco, debilitato, e la pressione gli era andata giù. Eravamo a Ferrara e gli ho proposto di andare a casa sua, ma lui diceva che doveva andare a Lugano come gli diceva la compagna. Poi alla fine sono andati via, e gli ho mandato un messaggio e mi ha detto che stava bene: è stata l’ultima volta che l’ho sentito”.

E ancora: “Sabrina Colle ha cercato di allontanarmi dal mio babbo? Più o meno velatamente, è un’accusa grave ma ne sono convinta. Adesso che lui non è pienamente in sé, si prende le libertà che prima non si prendeva: quando sono andata in ospedale mi ha detto che la condizione di papà era segretissima e che non doveva scappare niente a me e a mia madre, invece era tutto già pubblico”.

Quindi è tornata sul tutore: “Non capisco il problema del tutore a suo favore se non c’è niente di gestito malamente, poi se si dovesse riprendere non ce ne sarebbe bisogno”. E ancora: “Io l’ho visto in uno stato che non auguro a nessuno, ad aprile di quest’anno: pesava 47 kg ed era trasfigurato”.

VITTORIO SGARBI, EVELINA: “SONO CONVINTA DELLA MIA DECISIONE”

Anche per questo la figlia di Vittorio Sgarbi continua a essere certa della sua decisione: “Io continuo a essere serena della mia decisione; se nel 2023 per un anno non ho preso l’assegno di mantenimento, non c’entra nulla con la questione dell’amministratore di sostegno. Bisogna verificare se è lucido e in sé: già prima si faceva gestire cose da altri e va be’, lui era lucido, ma in questo momento non ritengo sia così”.

Sul recente servizio de Le Iene, in cui sono emersi dei messaggi scambiati con il padre in cui si parlava del mantenimento: “Ero arrabbiata, neanche mi ricordavo questi messaggi, ma questo discorso non c’entra niente con la questione del tutore. Io ho chiesto l’amministratore di sostegno senza chiedere un aumento del mantenimento: sono loro che mi hanno attaccato subito sul fatto che io volessi attaccare il patrimonio. Se io ricevo rassicurazioni dal medico, lui sarà libero di fare quello che vuole”.



VITTORIO SGARBI, EVELINA: “IO LAVORO SALTUARIAMENTE”

Quindi, a Patrizia Groppelli che, senza troppi giri di parole, le ha detto di andare a lavorare, la figlia di Vittorio Sgarbi ha replicato: “Io lavoro come modella, sono lavori saltuari per un’agenzia di Milano; comunque è normale per un padre mantenere la figlia”.

Ricordiamo che la questione del tutore ha creato una spaccatura all’interno della famiglia del noto critico d’arte, con Vittorio, la figlia Alba e la compagna Sabrina Colle assolutamente convinti che non serva alcun tutore e che – nonostante la malattia – sia perfettamente in grado di gestire i propri beni. Diversa, invece, la posizione di Evelina e della mamma Barbara Hary – ex di Sgarbi – certe che il professore non sia in condizioni psicofisiche tali da poter tutelare i propri beni.