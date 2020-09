Vittorio Sgarbi, ex fidanzato Francesca Pepe/ 40 anni di differenza e non sentirli

Vittorio Sgarbi sembrava sul punto di iniziare un’importante lovestory appena tre anni fa. Al suo fianco all’epoca c’era Francesca Pepe, concorrente del Grande Fratello Vip 5 a partire da oggi, venerdì 18 settembre 2020. In quel periodo si parlava addirittura della possibilità che il critico d’arte avesse messo da parte la sua longeva unione con Sabrina Colle e che si fosse lanciato del tutto verso una nuova passione. Le voci di corridoio non sono mancate anche quando Sgarbi e la Pepe, ex Miss Europa, si sono presentati insieme al Festival di Sanremo di quell’anno. I due tra l’altro si erano conosciuti proprio nella città dei fiori, in occasione di una mostra a cui il critico alla fine non ha partecipato. Nonostante entrambi non avessero escluso già allora una possibile convivenza, Sgarbi aveva deciso di mettere le mani avanti sulla monogamia: “L’atto di fede intrinseco al concetto di fedeltà è quello di credere a quanto dice l’altro“, aveva detto a Vanity Fair, “io credo piuttosto nella costanza, che è una variante della fedeltà legata alla presenza. Per chiarirmi: quando c’è lei, per me c’è solo lei, ma quando non c’è…”.

Vittorio Sgarbi, ex fidanzato Francesca Pepe: 40 anni di differenza

Oltre 40 gli anni che dividono Vittorio Sgarbi e Francesca Pepe. Eppure questo dettaglio non li ha fermati da avere una lovestory importante, poi caduta in un nulla di fatto. “Non mi sono mai posto il problema della differenza anagrafica“, ha dichiarato in passato il critico a Vanity Fair, “Francesca è anche troppo anziana per me, è una donna saggia, matura e responsabile. Io di testa mi sento un diciottenne”. Dello stesso parere anche la Pepe: come mai è finita tra loro, quindi? Non sappiamo nulla a riguardo: così come la passione che li univa era finita sotto ai riflettori nel 2017, così è scomparsa da ogni tipo di radar. Forse il motivo è da ricercare nella diversa visione di vita da entrambi: Sgarbi, noto amante delle donne, non aveva promesso di certo di essere fedele nemmeno quella volta. “Io sono una donna romantica e fedele”, aveva detto invece la Pepe al settimanale, “ma non credo nella fedeltà degli uomini”.



