Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, torna ospite a Dentro la Notizia: ecco che cosa ha raccontato, le sue parole in diretta televisiva

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, è tornata ospite negli studi del programma di Canale 5 Dentro la notizia, talk condotto da Gianluigi Nuzzi.

L’occasione è stata propizia per tornare a parlare dell’udienza di fine mese, in cui si deciderà se il noto critico d’arte avrà bisogno di un amministratore di sostegno – come ritiene Evelina – o meno: “L’udienza del 28 ottobre? Non so cosa aspettarmi – spiega la ragazza – sono tranquilla nella mia decisione, confido che i giudici e i medici verifichino ciò che si deve fare. Ci sarà anche mia sorella Alba? Può essere, io comunque con lei non ho un brutto rapporto, come ha detto lei non dobbiamo litigare, ma ci sono cose che un po’ mi stupiscono. Lei ha confermato di averlo visto e di averlo trovato bene e di non avere avuto alcun problema nell’avere informazioni su di lui”.

Donatella Mercoledisanto piange per lettera del marito Andrea al Grande Fratello/ "Orgoglioso di te"

“Non capisco perché lei non mi abbia chiamato e non mi abbia rassicurata, della serie: ‘Vieni con me, andiamo a trovarlo assieme e vedrai benissimo che sta bene’. Se mia sorella non mi chiama, la chiamo io? In questo momento, sparando subito una sentenza verso di me, non mi sento di chiamarla”, dice riferendosi al fatto che la sorella Alba si è trovata in disaccordo con la richiesta del tutore sollevata da Evelina.

Amici 24, TrigNo e Chiara Bacci in crisi?/ Spuntano alcune foto che smentiscono tutto: cos'è successo

VITTORIO SGARBI, EVELINA E L’INCONTRO A ROMA CON CARLO

“Di base non abbiamo un brutto rapporto – ha proseguito la figlia di Vittorio Sgarbi – ma noi, di base, non ci sentiamo sempre. Volendo sì, potevo approfittare di questa occasione… Spero che sia davvero come ha detto lei e che abbia ricevuto informazioni, spero non si sia schierata”.

Evelina ha visto anche il fratello Carlo, l’altro figlio di Vittorio Sgarbi, a Roma: “Non ci vedevamo da un po’ di mesi, non ricordo neanche l’ultima volta che l’ho visto. Con Carlo ho un po’ più di confidenza, ci vediamo da quando sono piccola. Lui non si espone, non è contrario alla mia tesi. Come riportano i giornali, sembra che io sia l’unica a sostenere questa cosa. Lui semplicemente non si espone per motivi suoi, però mi ha detto di continuare a sostenere la mia linea e che non è giusto che io passi come la figlia approfittatrice”.



Pace Israele Palestina irrompe al Grande Fratello, Ventura commossa ma Rasha: "Rabbia per i bimbi morti"

VITTORIO SGARBI, EVELINA: “NON HO CERCATO MIO PADRE IN QUESTI GIORNI”

E ancora: “Non è contrario al mio parere, sembra che io sia l’unica a sostenere questa cosa. Posso comunque capire perché non voglia esporsi, ma non mi viene contro”. Quindi ha concluso: “In questi giorni non ho cercato contatti con mio padre e neanche con la promessa sposa (Sabrina Colle, ndr). So delle cose, delle notizie che mi sono arrivate in questi giorni, che confermano…”, anche se poi non ha concluso la frase, forse riferendosi a quanto aveva raccontato la settimana scorsa, secondo cui la compagna di Vittorio Sgarbi starebbe cercando, in qualche modo, di allontanare Evelina dal professore, situazione che ovviamente non possiamo verificare, essendovi solo le dichiarazioni di una parte.