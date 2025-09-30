Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ospite ieri sera di Dentro la notizia, su Canale 5: ecco che cosa ha detto in merito alla situazione del padre

Lunga intervista ad Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, a Dentro la notizia, programma di Canale 5. La notizia che sta tenendo banco negli ultimi giorni è quella della richiesta di un tutore per Vittorio Sgarbi da parte della stessa terzogenita, dopo averlo trovato in condizioni – a suo modo di vedere – non adatte alla gestione di un patrimonio.

“Adesso viene fraintesa questa storia – racconta lei in diretta tv – l’amministratore di sostegno viene preso come un tutore a vita invece io chiedo un amministratore di sostegno a favore di mio padre per amministrare le cose in modo giusto e non voglio di certo essere io ad amministrare le sue cose, ma nelle condizioni in cui io l’ho visto… tra l’altro non ho più modo di sentirlo al telefono da tempo, come confermato anche da amici suoi che mi hanno detto che non risponde più a nessuno, penso che sia necessario avere delle persone competenti che possano aiutarlo a gestire le sue cose, ma non intendo un tutore a vita, interdire una persona o coercirla, no”, chiarisce Evelina.

Quindi sulle accuse a lei rivolte negli ultimi giorni: “E’ stato tutto pilotato di modo da buttare fango su di me, io chiedo solo un amministratore, se mio padre è capace di intendere e di volere verrà valutato”.

EVELINA VS VITTORIO SGARBI: “NON LO SENTO DA MESI..”

E ancora: “Non mi immaginavo una reazione di questo tipo alla mia storia, non è stato compreso il motivo, io ho sempre avuto un contatto diretto con mio padre e non ho mai amato parlare con il suo entourage, il nostro rapporto è sempre stato diretto. Io non lo sento da mesi – ha ribadito – l’ultima volta ho discusso con il suo entourage quando sono andato a trovarlo e poi sento delle accuse che sono infondate anche da parte di mia sorella, io non l’ho mai chiamata mentre lei ha chiamato me”.

E ancora: “Si cerca di buttare fango su di me e di distogliere l’attenzione da quella che è la mia reale richiesta, io non voglio soldi ne mantenimento, non entriamo nel merito ed ho un legale che si occupa di questa cosa, io chiedo un amministratore a favore di mio padre in quanto reputo che sia necessario che vengano amministrate cose in modo giusto. Io non ho più notizie, sono sempre stata osteggiata dalle persone vicino a lui e non è facile da parte mia, avendo avuto le foto (dice riferendosi agli ultimi scatti di uno Sgarbi irriconoscibile ndr) sono serena per quello che ho fato, sono comunque rattristata perchè le dichiarazioni nei miei confronti sono diffamatorie, ma queste foto le dimostrano”.

EVELINA VS VITTORIO SGARBI: “AVEVAMO UN RAPPORTO PARTICOLARE…”

Gianlugi Nuzzi le ha quindi chiesto se magari ha provato un’altra via per parlare con il padre: “Ho provato con un abbraccio? E’ facile dimostrare parlare da fuori, io quando l’ho visto sono rimasta scioccata, non lo riconoscevo più, non ha proferito parole con nessuno”. Poi precisa: “Io e lui avevamo un rapporto molto particolare, non il classico rapporto padre e figlia e sono sempre stata osteggiata da tutti quelli che gli stanno attorno e per me non è facile confrontarmi con il suo entourage ma in queste condizioni mi posso solo confrontare con loro, non c’è un dialogo”.

“Io ho provato a cercarlo ma sono mesi che non mi risponde al telefono. L’ho visto già debilitato a novembre 2024, poi a dicembre ho lavorato tutto il mese, a capodanno volevo vederlo ma lui mi dava sempre risposte vaghe e poi le cose sono precipitate ma non pensavo che fossero così gravi come quando sono andato a trovarlo”.



EVELINA VS VITTORIO SGARBI, LA REAZIONE DEL PADRE

Vittorio Sgarbi ovviamente rimanda al mittente le accuse della figlia Evelina: “Io incapace? Niente di più falso”. Al momento si trova in convalescenza in Toscana dopo un lungo ricovero al policlinico Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Vittorio Sgarbi, per dimostrare la sua lucidità, ha dichiarato di voler sposare la sua storica fidanzata, Sabrina Colle, con cui ha un rapporto d’amore dal 1997, e si dice convinto che sua figlia sia spinta solo da interesse economico.

Il 28 ottobre si terrà la prima udienza per stabilire se realmente il noto critico d’arte abbia bisogno di un tutore o meno: entrambi i “contendenti” saranno presenti ma la sensazione è che sarà una lunga battaglia, visto che i due sono fermamente convinti delle rispettive posizioni. Certo è che pensare ad un Vittorio Sgarbi, che è sempre stato una mente brillante e geniale, amministrato da una persona terza fa un po’ specie: vedremo come si concluderà questa vicenda, sperando nel migliore dei modi per tutti e che padre e figlia possano tornare a riappacificarsi.