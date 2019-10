Vittorio Sgarbi/ Litigioso e assenteista: oggi affronta le 5 sfere (Non è la D’Urso)

Vittorio Sgarbi è uno degli ospiti della puntata odierna di Live – Non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso in onda questa sera su Canale 5. Insieme ad Alessandra Mussolini, una delle sue “acerrime nemiche” dei salotti televisivi, si sottoporrà all’uno contro tutti (per l’occasione “due” contro tutti) ed è prevedibile che ne vedremo delle belle. Noto per la sua verve e il suo temperamento collerico, Sgarbi è uno degli opinionisti più ambiti e allo stesso tempo temuti del piccolo schermo. Memorabili le sue sfuriate al grido di “capra! capra! capra!” e altri insulti più o meno ripetibili, come pure i suoi panegirici dell’arte e della cultura che sono e rimangono i suoi principali interessi. Sgarbi nasce alla televisione proprio in qualità di critico d’arte. Personaggio a suo modo “poliedrico”, si è distinto anche nei campi della politica e dello spettacolo, passando con grande maestria e versatilità dal Parlamento agli studi televisivi. Altresì rilevante il talento per la scrittura, che ha “ereditato”, come la sorella Elisabetta, dallo zio Bruno Cavallini. Ma perché dovrà affrontare le sfere stasera? Per la sua “litigiosità”, quello spirito collerico che lo spinge a portare il confronto sul piano dello scontro. Ma non si può escludere che qualcuno gli faccia notare che è uno dei parlamentari più assenti. Giorni fa il Blog delle Stelle ha pubblicato i dati del sito OpenParlamento, e si evince che Vittorio Sgarbi è al terzo posto nella classifica degli assenteisti. Qualcuno dunque potrebbe attaccarlo anche per questo.

Vittorio Sgarbi in lacrime per la madre

Di recente, Vittorio Sgarbi ha rilasciato una lunga e accorata intervista al programma Io e te. In quest’occasione, il critico d’arte ha parlato a lungo di sé e delle sue origini, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con mamma Rina. La donna, scomparsa qualche anno fa, ha sempre avuto un carattere forte. “La mia adolescenza è stata bella ma tormentata da mia madre”, ha dichiarato Sgarbi. “Nel rapporto tra mia madre e mio padre, mia madre era il maschio, aveva un forte temperamento. Probabilmente sarei diventato omosessuale se è vero che una madre terribile determina una reazione contro la figura femminile. (…) Una volta mia madre mi ha rimproverato per una settimana perché ho perso 50 lire davanti casa. Era una donna molto forte“. A tal proposito, Pierluigi Diaco gli fa risentire una registrazione in cui sua madre dichiara di non trascorrere molto tempo con lui: “Ho voglia di vederlo perché lo vedo pochissimo”. E a quel punto Vittorio scoppia a piangere. Vittorio Sgarbi, sessantasette anni, si commuove ancora quando ci ripensa: “È la voce di mia madre”, spiega, “è un po’ malinconico sentirla dato che non c’è più. Ma ci sono sempre, poi, quelli che se ne sono andati. È vero che le voci dei morti e in questo caso, la voce di mia madre, hanno la potenza di qualcosa che non finisce, che resta. Siamo così fortunati. Mentre non abbiamo una parola di Platone, di Ariosto, di Petrarca, ora possiamo registrarci e continuare a vivere. Mi hai fatto sentire mia madre che era come se fosse qui. È un miracolo della tecnologia“.

