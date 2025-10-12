Vittorio Sgarbi ospite a Domenica In: i problemi di salute del critico d'arte

Vittorio Sgarbi ha attraversato negli ultimi anni periodi molto difficili per la salute, sia fisica che mentale. Tra il 2020 e il 2021 gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata, per il quale si è dovuto curare con terapie varie, riuscendo a superarlo. Più recentemente, però, ha dovuto fare i conti con una forte depressione, chiamata depressione reattiva, che lo ha portato ad un ricovero al Policlinico Gemelli. In quel periodo, ha parlato apertamente di quanto fosse difficile anche solo affrontare le giornate, di come rifiutasse il cibo e di quanto fosse stanco e provato.

Al suo fianco c’è sempre stata la compagna Sabrina Colle, che Sgarbi ha definito “la persona che mi ha salvato la vita“, dichiarando apertamente di volerla sposare. Sebbene Vittorio abbia dichiarato di sentirsi molto meglio e di poter gestire la propria vita in piena autonomia, la figlia Evelina sostiene il contrario. Secondo lei, ad aprile 2025 il padre stava ancora male, al punto da aver avuto un collasso in macchina, dimostrando di non essere ancora in grado di restare da solo.

Vittorio Sgarbi ospite a Domenica In: ecco come sta oggi

Di conseguenza, recentemente Evelina Sgarbi ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, scatenando un vero e proprio scandalo mediatico. Al che, Vittorio Sgarbi ha reagito duramente, accusando la figlia di voler solo essere mantenuta e ribadendo di non avere bisogno di alcun aiuto. Ad ogni modo, domani, 10 ottobre, Sgarbi sarà ospite a Domenica In, dove molto probabilmente affronterà anche questo delicato argomento.