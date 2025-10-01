A Dentro la notizia si torna sulla vicenda di Vittorio Sgarbi con le parole di Alba, la mamma di Evelina: ecco che cosa ha raccontato

Si torna sul caso di Vittorio Sgarbi a Dentro la notizia, su Canale 5, e ieri vi era in collegamento Alba, la mamma di Evelina, figlia del critico d’arte. “Il primo sentimento – racconta – è stata la preoccupazione e la pena di vederlo un po’ sciupato ed esibito in questo modo, è stato esposto a critiche e tutto questo è molto triste”, racconta.

Poi aggiunge: “Evelina manovrata da qualcuno? Assolutamente no, lei è preoccupata per suo padre ma già da mesi, la notizia dei ricoveri al Policlinico Gemelli risale a questa primavera ma di fatto lui sta male da settembre/ottobre 2024, Evelina già in ottobre e in novembre l”ha visto in una occasione in cui era stato male, aveva avuto un collasso, già allora non dormiva e non mangiava e aveva già segni evidenti della sua depressione”. Quindi ha proseguito nel raccontare il difficile rapporto fra Vittorio Sgarbi e la figlia: “Evelina ha avuto delle grosse difficoltà a vedere suo padre nel periodo precedente al suo ricovero, prima aveva un contatto diretto con lui, improvvisamente non è più riuscita a contattarlo, aveva difficoltà, lui non rispondeva al telefono e poi lo vedeva sempre un po’ di sfuggita. Sicuramente il suo telefono era gestito da altre persone, non è stata solo Evelina a non mettersi in contatto con lui, io ho molti conoscenti che lamentavano la stessa situazione, nessuno riusciva più a mettersi d’accordo con lui”.

A quel punto il conduttore, Gianluigi Nuzzi, fa notare ad Alba: “Io settimana scorsa ho provato a chiamare Sgarbi e mi ha risposto, parlava a fatica, gli ho chiesto una intervista e mi ha declinato gentilmente, magari può essere arrabbiato”. La madre di Evelina Sgarbi ha replicato: “Si sta parlando del periodo precedente, adesso magari risponde al telefono perchè deve in qualche modo dimostrare questa autonomia, prima non era assolutamente così, mia figlia gli ha scritto e l’ha cercato al telefono tante volte”.

VITTORIO SGARBI, LO SCAMBIO DI MESSAGGI FRA LA FIGLIA E LA MADRE

Viene quindi mandato in onda uno scambio di messaggi fra la figlia di Vittorio Sgarbi e la madre: “E’ in uno stato che non hai idea… comunque non parla, sembra centenario”, scrive la 25enne, e la madre replica: “Fregatene, abbraccialo e fagli sentire la tua presenza”, poi la ragazza commenta: “Sicuro morirà messo com’è, non parla neanche con i medici”.

Alba commenta: “Lei era molto turbata, molto scioccata e mi ha detto che lo vedeva malissimo, che non parlava con nessuno, era in uno stato catatonico, mutismo ostinato, sembrava che avesse cento anni, aggiungendo poi che ‘se fa così muore’ e si chiedeva come avesse potuto finire in questa situazione anche perchè come accennavo prima, noi sappiamo che lui non sta bene da settembre, già ad ottobre e novembre aveva avuto dei collassi per questa situazione. Evelina è rimasta scioccata dopo aver visto suo padre in queste condizioni, di conseguenza lei ha avuto un po’ di difficoltà a rivederlo”.



VITTORIO SGARBI E LA FIGLIA EVELINA: LO SCONTRO PER IL TUTORE

Infine un altro messaggio: “Non c’è nulla da fare”, scrive sempre Evelina e la mamma risponde: “Cerca di stargli vicina”, ma la figlia replica: “E’ allucinante, non so come si sia potuto arrivare a questo punto”. Ricordiamo che la figlia di Vittorio Sgarbi, vedendo il padre in queste condizioni fisiche, ha chiesto che venga messo un amministratore di sostegno, un tutore per gestire il patrimonio del critico d’arte, cosa a cui lo stesso si è opposto fermamente.

In ogni caso la vicenda andrà in tribunale e a fine mese si terrà la prima udienza attraverso cui si cercherà di capire cosa accadrà. Le malelingue hanno attaccato Evelina dicendo che lei vuole solo i soldi del padre ma da quanto sta emergendo negli ultimi giorni la preoccupazione della 25enne per il papà sembrerebbe essere reale.