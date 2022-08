Vittorio Sgarbi/ “Mi offrirono 800mila euro per l’Isola dei Famosi. Volevo 2 milioni”

Vittorio Sgarbi: la figlia Evelina ha detto no al Grande Fratello Vip

Vittorio Sgarbi è da sempre una delle mire degli autori dell’Isola dei Famosi, fin dai tempi in cui il reality show andava in onda sulla Rai. Il critico d’arte sarebbe sicuramente un personaggio interessante, che creerebbe numero dinamiche, dentro e fuori la trasmissione. Molto probabilmente è per questo motivo che Alfonso Signorini aveva messo gli occhi sua sua figlia Evelina come possibile concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre. La ragazza, però, non ha accettato l’invito: “Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. […] Io godo già di grande fama, perciò posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi”, ha rivelato Vittorio Sgarbi sulle pagina di Novella 2000, lasciando intendere di non aver condiviso la decisione della figlia di rinunciare al reality.

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, lite per 'colpa' di Signorini/ Lui: "Le ha proposto il GF Vip 7 e lei…"

Vittorio Sgarbi: voleva 2 milioni di euro per l’Isola dei Famosi

Vittorio Sgarbi ha così rivelato la cifra che gli era stata proposta dagli autori dell’Isola dei Famosi per partecipare al reality: “Mi chiesero di andare. Era l’anno che poi vinse Vladmir Luxuria se non sbaglio. Mi avevano proposto 400mila euro, io ne chiesi due milioni. Ero pronto a chiudere per un milione e 600mila perché in quel periodo avevo bisogno di soldi guadagnati in modo facile. Me ne offrirono 800mila e rifiutai. C’è gente che evidentemente si accontenta anche di 300mila euro, ma meglio andare lì che cercare di guadagnare in qualche altro modo”. Aggiungendo: “Ho impegni da sindaco, assessore e deputato, il mio tempo costa e non intendo svenderlo”. Sgarbi ha poi ammesso di aver visto solo una volta l’Isola dei famosi, che reputa un programma interessante anche se secondo lui gli argomenti che vengono dibattuti sono di basso livello.

