Vittorio Sgarbi “Myrta Merlino come hai fatto a vivere con Arcuri?”/ Lei “Ti odio”

Vittorio Sgarbi punzecchia Myrta Merlino durante la scorsa puntata de L’aria che tira, il programma di approfondimento politico condotto da Myrta Merlino su La7. Nel corso della puntata, la giornalista si è occupata di covid e vaccini evitando di citare Domenico Arcuri, commissario all’emergenza straordinario nonchè ex compagno di Myrta Merlino. Tuttavia, a farlo è stato Vittorio Sgarbi mettendo in imbarazzo la stessa conduttrice. Durante il collegamento, Sgarbi ha avuto la possibilità di parlare anche della propria candidatura a sindaco di Roma. Contemporaneamente, ha controllato i messaggi che gli arrivavano sul telefonino e la cosa non è sfuggita alla conduttrice.

“Che fai conti per i sondaggi?” – ha chiesto la Merlino a cui Sgarbi ha prontamente risposto – “No, guardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi”. Il discorso, poi, è andato avanti.

VITTORIO SGARBI IMBARAZZA MYRTA MERLINO

Vittorio Sgarbi, poi, ha anche svelato il contenuto dei messaggi ricevuti e le sue parole hanno imbarazzato Myrta Merlino. L’ospite de L’aria che tira, infatti, ha punzecchiato così la conduttrice: “Sì. Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capiscono come hai fatto a vivere col commissario, perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te”. Le parole di Sgarbi hanno imbarazzato la Merlino che ha provato a chiudere la questione spostando l’attenzione su un altro argomento. Poi ha aggiunto: “Sgarbi ti odio, ti odio!”. Il video del momento è stato prontamente pubblicato sui social come potete vedere qui sotto. Sulla possibilità d’intervistarlo, ai microfoni di TvBlog, aveva dichiarato: “C’è un problema che ha a che fare con la mia vita privata: ho tre figli che condivido con Domenico. Sarebbe molto difficile sia per me, sia per lui, ma se fossimo solo io e lui, potrei dire ‘ok, ci provo, giornalisticamente ci sta’. Ma di mezzo ci sono tre ragazzini..”.

A #lariachetirala7 Vittorio Sgarbi mette in imbarazzo Myrta Merlino su #Arcuri😅 pic.twitter.com/SE5dmDAIet — Caffè fou fou (@CaffeFou) February 25, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA