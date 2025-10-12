Vittorio Sgarbi, novità sullo scontro con la figlia Evelina a Le Iene: una donna misteriosa conferma l'esistenza di un "cerchio magico" attorno al critico

La puntata in onda oggi – domenica 12 ottobre 2025 – della trasmissione Le Iene si tornerà a occupare dell’ormai noto (e ampiamente discusso) caso che riguarda Vittorio Sgarbi, al centro di uno scontro mediatico con la figlia 25enne Evelina dopo che quest’ultima ha deciso di chiedere un amministratore di sostegno per gestire le finanze e il patrimonio del padre: una vicenda intricata e complicata alla quale – per ora – non sembra esserci alcuna via d’uscita.

Prima di arrivare alle novità di questa sera della trasmissione di Italia 1 è utile fare un passo indietro per ricordare che del caso Vittorio Sgarbi si parla ormai dallo scorso 25 settembre quando si è diffusa la notizia che la figlia Evelina aveva presentato istanza al tribunale capitolino per ottenere un amministratore di sostegno per il padre: secondo la 25enne, infatti, Vittorio Sgarbi dopo la lunga depressione per la quale è stato ricoverato in ospedale a marzo per una grave forma di depressione.

Alla richiesta dell’amministrazione straordinaria, però, aveva risposto immediatamente lo stesso Vittorio Sgarbi nel corso di alcune interviste sostenendo – dal conto suo – di essere perfettamente in grado di decidere per se stesso; accusando anche la figlia di essere solamente interessata a mettere le mani sul suo patrimonio economico e sostenendo di essere intenzionato a combattere nei tribunali per dimostrare di saper gestire il suo patrimonio.

Novità sul caso Vittorio Sgarbi a Le Iene: una donna potrebbe confermare la versione del “circolo magico”

Tornando alla trasmissione Le Iene, però, è utile ricordare che la prima volta che si era parlato della questione di Vittorio Sgarbi era la scorsa settimana con un’intervista alla stessa Evelina: a Gaston Zama la ragazza rivelò i suoi dubbi sulla relazione del padre con Sabrina Colle, sostenendo che attorno a lui ci fosse una sorta di “circolo magico” che sfrutterebbe il critico d’arte solamente per continuare a lucrare sulla sua – ben nota – figura mediatica.

Una tesi – quella della figlia di Vittorio Sgarbi – rimasta nell’aria per qualche giorno ed è proprio da lì che ripartirà la trasmissione di Italia 1 questa sera: l’inviato Zama, infatti, sarebbe riuscito a entrare in contatto con una donna ignota che avrebbe confermato la tesi del circolo magico, dicendo di essere al corrente – e pronta a rivelare alla prima occasione utile – “dell’informazione (..) più clamorosa tra tutte quelle che i media hanno fin qui raccolto”.