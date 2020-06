Vittorio Sgarbi portato via di peso dalla Camera/ Video Insulti a Carfagna: “Tr*ia!”

Vittorio Sgarbi si è reso protagonista di un increscioso episodio nell’aula di Montecitorio nella giornata di oggi, giovedì 25 giugno 2020, finendo per essere espulso dalla Camera dei Deputati e venendo portato via di peso dal consesso. La genesi dell’accaduto è da ricercarsi nelle affermazioni del critico d’arte, che sono state le seguenti: “Che un criminale delinqua è normale, che lo faccia un magistrato è un terremoto istituzionale. Dopo le inaudite dichiarazioni contro Bonafede di un magistrato del Csm, dopo le inaudite dichiarazioni di Palamara contro l’onorevole Salvini, dobbiamo aprire una commissione di inchiesta contro la criminalità di magistrati che fanno l’opposto del loro lavoro, peggio dei criminali. Palamaropoli”. Tuttavia, di fronte a queste parole, il magistrato di Forza Italia Giusi Bartolozzi ha replicato a tono, asserendo: “Sentire da un collega che la magistratura tutta è mafiosa, a me fa inorridire”. Sgarbi ha precisato di non aver detto tutta e ha ribadito che Francesco Cossiga aveva definito l’Anm “un’associazione mafiosa”. I toni si sono quindi inaspriti e Mara Carfagna l’ha espulso.

VITTORIO SGARBI, INSULTI A MARA CARFAGNA

Tuttavia, Vittorio Sgarbi non ne voleva sapere di abbandonare l’Aula della Camera e, nonostante le continue esortazioni da parte della vicepresidente Carfagna, ha continuato a rimanere al suo interno, reiterando insulti nei confronti suoi e della Bartolozzi, come “Str*nza”, “Vaffanc*lo”, “Tr*ia” e chi più ne ha più ne metta. Ha quindi finito per occupare gli scranni riservati a Fratelli d’Italia e alla Lega, prima che si registrasse l’intervento congiunto di quattro commessi che l’hanno sollevato di peso e, tenendolo due per le gambe e due per le braccia, lo hanno letteralmente buttato fuori dalla Camera. Dalle tribune dell’Emiciclo sono piovuti epiteti continui in direzione di Vittorio Sgarbi: c’è chi l’ha definito, ad esempio, “pagliaccio”, chi invece gli ha urlato “Vergogna!”, mentre veniva trascinato all’esterno dell’aula. Intanto, Mara Carfagna sottolineava che il critico d’arte “ha trasformato quest’aula in uno show, pronunciando parolacce anche nei confronti delle donne”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA