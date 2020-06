Vittorio Sgarbi: “Sabrina Colle mi ha dato libertà sessuale”/ “Con lei da 24 anni…”

Vittorio Sgarbi è un uomo che non ha mai nascosto la propria passione per le donne. Da 24 anni, infatti, vive con Sabrina Colle. Una donna elegante e raffinata con cui Sgarbi ha un rapporto che si è evoluto nel corso del tempo. L’amore e la passione che contraddistinguono l’inizio di una storia, con il tempo, hanno lasciato spazio ad un amore platonico che consente a Sabrina Colle e a Vittorio Sgarbi di restare ancora insieme anche se in un modo diverso. “Tu hai accanto a te una donna che nell’arte viene chiamata grazia”, afferma Pierluigi Diaco che, nel corso del faccia a faccia con Sgarbi, lo esorta a parlare della lunga relazione che ha con Sabrina Colle. “Come entra nella tua vita?“, chiede ancora il conduttore di Io e Te.

VITTORIO SGARBI: “NON POSSO TRADIRE LA MIA COMPAGNA SABRINA COLLE…”

Pur essendo un uomo innamorato della propria libertà, Vittorio Sgarbi ha da tempo una compagna al proprio fianco. “Sono 31 anni che sono sulle scene e ho sentito il tempo come rischio di sparire. Sembra strano che uno che vive come me, quindi nella totale libertà, abbia una donna stabile che sta con me da 24 anni. E’ una scelta che va oltre i sensi, la passione e diventa il rapporto della ragione che è come un’amicizia che non può essere corrotta dal tempo benchè il tempo in lei non faccia nulla perchè come vedi è sempre nuova”, spiega Sgarbi che poi svela il motivo per il quale abbia deciso di avere un rapporto senza sesso con Sabrina Colle. “Come esiste il sesso senza amore, così esiste l’amore senza sesso e così nel 1999 lei mi ha detto basta e io, invece di prenderla come un’offesa, ho detto va bene lo stesso. Quindi ho mantenuto un rapporto con lei soltanto spirituale e quindi ho avuto la massima libertà sessuale. Ultimamente lei ha un certo rancore per me e non ho capito perchè, ma è un rancore piccolo però la libertà sessuale me la concessa lei perchè io non posso tradirla dal momento che lei non ha rapporti con me“, conclude Sgarbi.



