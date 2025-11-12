Vittorio Sgarbi, silenzio rotto sulla figlia Evelina: "Sua richiesta dell'amministrazione di sostegno? Fuori lociga" Torna in tv dopo depressione
Vittorio Sgarbi rompe il silenzio sulla figlia Evelina: “Richiesta di amministrazione di sostegno? Fuori logica”
Lontano da piccolo schermo da mesi a causa della forte e gravissima depressione che lo ha colpito, Vittorio Sgarbi è tornato in tv ieri sera ospite del programma di Bruno Vespa Cinque Minuti. Il critico d’arte ha presentato il suo nuovo libro Il cielo più vicino e durante l’intervista ha parlato anche della figlia Evelina commentando la sua richiesta di un amministratore di sostegno: “Mi è sembrata una richiesta nata dal desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato.”
Vittorio Sgarbi ha rotto il silenzio sulla figlia Evelina mostrandosi molto tollerante e comprensivo nei suoi confronti. Tuttavia subito dopo il critico d’arte ha voluto precisare che la richiesta della 25enne di affidare un’amministrazione di sostegno al padre l’ha trovata fuori misura e fuori logica anche perché lui non è incapace di intendere e di volere. “Io sto bene!” ha ribadito con fermezza infine Sgarbi, affrontando pubblicamente la questione familiare che nelle ultime settimane aveva suscitato grande attenzione mediatica.
Vittorio Sgarbi torna in tv dopo la depressione, la figlia Evelina attacca: “Sembrava un vecchio di 90 anni”
Dopo l’intervista da Bruno Vespa, Cinque Minuti, in cui Vittorio Sgarbi ha parlato della figlia Evelina e della richiesta di affidargli un amministrazione di sostegno, immediata e durissima è stata la replica della 25enne: “Osservando il cerchio tragico all’opera, non finisco mai di stupirmi di come si possa essere cinici, senza cuore e senza scrupoli…è stato trascinato negli studi Rai in condizioni di grande disagio.” Evelina, la figlia di Vittori Sgarbi è un fiume in piena: “Camminava e respirava a fatica, sembrava un vecchio di 90 anni” E non ha risparmiato dalle critiche neanche la zia Elisabetta: “La sua indifferenza mi ferisce. L’unica cosa che mi consola è il commento di mio padre: mi ha detto “vai avanti.”