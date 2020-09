Vittorio Sgarbi sul corpo delle donne/ “Simboli di vizio e virtù, piacere e crudeltà”

Vittorio Sgarbi tra gli ospiti della nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, il talk show condotto da Barbara d’Urso la domenica in prima serata su Canale 5. Il critico e politico italiano torna a sedersi nel salotto per parlare di un tema complesso e delicato: il corpo delle donne. Chi più di lui, esteta, saggista, critico d’arte e per sua stessa ammissione grande amante del genere femminile può discuterne? Sgarbi non ha mai nascosto la sua grande passione per le donne di cui ha più volte discusso e parlato. Durante un’intervista di qualche anno fa rilasciata a Famiglia Cristiana, Sgarbi parlando proprio della donna ha detto: “è simbolo di vizio e virtù, seduzione e dedizione, piacere e crudeltà. Quindi, una fonte inesauribile di ispirazione che ne fa il soggetto-oggetto più frequente non solo nell’arte, ma anche nella musica, nella poesia, nella religione”. Una descrizione che solo un uomo dalla grandissima cultura come Sgarbi poteva fare. Intanto parlando proprio di donne, una sua ex fiamma ha varcato la porta del Grande Fratello Vip. Si tratta di Francesca Pepe, modella ed influencer, che durante il video di presentazione non ha fatto mistero di essere stata una delle sue prede. Nonostante l’enorme differenza di età tra i due, circa 40 anni di differenza, Vittorio e Francesca hanno avuto un flirt che è durato quanto un gatto in tangenziale. A precisarlo è stata proprio la Pepe che ha detto: èstata una storia importante. Quanto è durata? Sette ore”.

Vittorio Sgarbi e Roberto D’Agostino: nuove lite in tv

Vittorio Sgarbi è noto al grande pubblico anche per le sue sfuriate televisive. Recentemente il critico d’arte è tornato a litigare con Roberto D’Agostino. A distanza di 29 anni dalla storica lite avvenuta durante una puntata di Otto e mezzo dove ci scappò perfino uno schiaffo, Sgarbi e D’Agostino hanno discusso durante il programma Stasera Italia di Barbara Palombelli. Il motivo? Non le donne, ma il Covid-19 e in particolare l’utilizzo della mascherina. “La mascherina si porta in automobile? Ha un senso solo per chi ha rubato l’automobile. Basta diffondere panico, dicendo che la mascherina ci difende da un pericolo reale. Sono ormai sei mesi che vengo intervistato solo sul coronavirus. Vorrei non parlarne più” ha detto Sgarbi. Le sue parole però non sono condivide da Roberto D’Agostino che ha replicato: “Sgarbi ma sei un virologo? La mascherina la devi mettere”. Allora il critico d’arte si è infuriato di brutto: “la devi mettere tu ma nel cervello”. Il giornalista Roberto D’Agostino ha prontamente rispondo dicendo: “io me la metto anche nel sedere ma non c’è niente da scherzare” con Sgarbi che ha replicato: “stai scherzando tu piccolo terrorista”. Sul finale le ultime battute tra i due: prima D’Agosto che ha aggiunto “dille a Bergamo queste cose” con Sgarbi che ha replicato: “vado anche a Bergamo. Certo non vado a Matera: vado, ma smetti di dire idiozie, scemo”.



