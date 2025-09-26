Vittorio Sgarbi durissimo contro la figlia: poi fa un grande annuncio

Vittorio Sgarbi ancora una volta contro la figlia Evelina. Cos’è successo esattamente? Il caos è scoppiato quando, recentemente, Evelina ha chiesto al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, convinta che non sia più in grado di gestire da solo i suoi affari. Una mossa che ha fatto infuriare il critico d’arte, deciso a opporsi con tutte le forze. Prima, ha accusato la figlia di voler approfittarsi di lui per ottenere maggiori vantaggi economici. Adesso, invece, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, dove ha dichiarato di stare bene: “Ho ripreso appetito e desiderio“.

Per Sgarbi, Evelina avrebbe colto l’occasione solo per chiedere “una borsa di Dior o qualche suppellettile in regalo“. Non è la prima volta che tra i due c’è una “guerra pubblica” dato che, già in passato, lui aveva criticato la scelta di rifiutare un cachet da 100 mila euro per partecipare al Grande Fratello Vip. Intanto, la vicenda finirà in tribunale il 28 ottobre, quando un giudice a Roma deciderà se ci sono i presupposti per nominare davvero un tutore o se si tratta di una questione tutta interna alla famiglia.

Vittorio Sgarbi pronto a sposarsi? Cos’ha detto

Nel frattempo, Vittorio Sgarbi ha fatto anche un annuncio molto importante. Intervistato da Il Corriere della Sera, il critico d’arte ha dichiarato di voler sposare Sabrina Colle, la compagna che da anni gli è accanto e che, a detta sua, è stata la sua “medicina” nei momenti più bui. Difatti, proprio lei lo avrebbe aiutato a superare un periodo difficile e oggi rappresenta la sua ancora di salvezza. “Ci sposeremo appena possibile“, ha assicurato, quasi a voler spostare l’attenzione dalla querelle familiare a un futuro più sereno.