Vittorio Sgarbi vs Alessia Morani: “Sei una fascistella!”/ “Vai a c*gare, ridicola!”

Lite furibonda a “Zona Bianca”, trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi e andata in onda nella serata di domenica 20 febbraio 2022, tra Vittorio Sgarbi e Alessia Morani. Anzi, a onor del vero la parlamentare del Pd ha subìto un attacco improvviso da parte del critico d’arte, il quale si è infuriato sull’argomento Green Pass, peraltro in passato spesso contestato da lui: “L’idea che uno faccia il tampone dopo tre vaccini, come ho fatto io, dimostra che il Green Pass è inutile – ha affermato –, perché io sono stato positivo. Quindi, ovviamente, il Green Pass è una gran balla. E fa bene Dessì a ribellarsi. Ma la cosa grave è un’altra: che non è affatto una legge, perché i Dpcm che imponevano regole, compresi gli ultimi di Draghi, sono stati smentiti da sentenze a Pesaro e a Pisa!”.

E, ancora: “Una sentenza che ho in mano ribadisce il primato della Costituzione con l’articolo 1 su false misure sanitarie grottesche come il Green Pass”. Proprio in coda a questa riflessione, è partita l’invettiva di Sgarbi nei confronti della Morani…

VITTORIO SGARBI ATTACCA ALESSIA MORANI: “NON ESISTE UN PENSIERO UNICO, È PASSATO IL TEMPO DEL DUCE!”

Nel prosieguo di “Zona Bianca”, Vittorio Sgarbi ha apostrofato in questi termini Alessia Morani: “Tu sei una fascistella! Il tuo è un modello culturale fascista, a senso unico! Le minoranze non contano. Non esiste una verità unica e un pensiero unico! È passato il tempo del Duce!”. Va da sé che la parlamentare del Partito Democratico abbia provato a replicare nella maniera meno colorita possibile, dicendo al presentatore: “Ma secondo lei Sgarbi merita una risposta? Merita sprecare il fiato per lui?”.

È stato in quel preciso istante che il critico d’arte non ci ha letteralmente visto più e si è abbandonato agli insulti nei confronti della donna: “Ma non rispondere, ma vai a c*gare! Vai a c*gare! Ridicola!”. Giuseppe Brindisi, inevitabilmente, l’ha interrotto e gli ha chiesto di smetterla, in quanto aveva oltrepassato il limite.





