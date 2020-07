Vittorio Sgarbi Vs Alessio Poeta e Viola a Ogni Mattina/ “Conduttore del cazz*!”

Se Vittorio Sgarbi è ospite in Tv è impossibile non parlare di lite. Oggi il noto critico d’arte è stato tra gli ospiti di Ogni Mattina e anche stavolta ha fatto sentire la sua voce. Sgarbi ha litigato prima col giornalista Alessio Poeta, poi con il conduttore Alessio Viola e, infine, ha lanciato anche una frecciatina alla trasmissione, dichiarando “Farete un po’ più ascolti rispetto a quello che fate di solito, vi restituisco quello che mi avete dato”. È quando si parla di donne che si iniziano a scaldare gli animi, in primis tra Sgarbi e Poeta. Il critico parla della sua donna ideale e svela: “Nel politicamente corretto si dice che una donna debba avere gli stessi diritti? Allora non venga con me”. Poeta risponde a tono, poi, come riporta TvBlog, lo stuzzica: “Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei paese”.

Vittorio Sgarbi attacca anche Alessio Poeta: “te lo meriti lo stipendio?”

Parole, quelle di Alessio Poeta, che accendono lo scontro: “Ma chi ca**o sei tu?” sbotta Sgarbi, “Ma chi ca**o è lei?!” ribatte il giornalista. Ma il critico d’arte incalza: “Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu! Capra assoluta!” Quando poi si tocca l’argomento dell’omosessualità e Sgarbi punge Poeta con le sue insinuazioni, interviene il conduttore Alessio Viola, che si becca le accuse e gli insulti dell’ospite. “Perché mi avete fatto venire qua allora? Per farmi interrompere da uno che nemmeno conosco? Io volevo parlare di Leonardo”, dichiara Sgarbi. Poi continua: “Ma tu te lo meriti lo stipendio? ma che conduttore sei? Perché te lo meriti se sei un conduttore del ca**o”. Viola, però, non replica e, anzi, se la ride.



© RIPRODUZIONE RISERVATA