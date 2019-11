Vittorio Sgarbi Vs Barbara D’Urso/ “Indemoniata! Stai sputt*nando la Chiesa!”

Un Vittorio Sgarbi scatenato a Live non è la D’Urso. Il noto critico d’arte attacca proprio la conduttrice per il suo talk dedicato alla chiesa e al suo legame col sesso. In studio vengono infatti mostrati vari casi di donne e uomini che hanno lasciato le vesti sacre per vivere una vita ben diversa. Sgarbi, di fronte alla storia di Don Giuliano che ha deciso di sposare un uomo ma di continuare a dire messa, ha rotto il silenzio. Nessuno però si aspettava che l’accusa sarebbe stata rivolta proprio a Barbara D’Urso: “Cosa dico? Dico che tu sei un’indemoniata. – esordisce Sgarbi, che prosegue – Tu, con l’aria serena nel dire che conosci tanti preti, stai mettendo in scena uno sputtanamento della chiesa insopportabile. È sgradevole perché metti in evidenza dei casi di un certo tipo. Sei un po’ indemoniata!”

VITTORIO SGARBI, FRECCIATINE A BARBARA D’URSO IN DIRETTA

Barbara D’Urso è abbastanza basita dalle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi. Replica allora decisa: “Non è vero! Io leggo i giornali e quindi li porto alla luce. Qual è il problema? Stiamo facendo un dibattito!” Sgarbi continua a battere sul tasto degli ospiti della D’Urso, poi le lancfia un’altra frecciatina: “Per me tu fa un’operazione molto abile ma al contempo pericolosa. A questo punto credo che verrai scomunicata tu” ammette infine con ironia. La D’Urso con altrettanta ironia ammette “Mi manca solo quello!” e stempera definitivamente la discussione prima che questa faccia faville nello studio di Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA