Vittorio Sgarbi vs Franceska Pepe/ “Mi hai baciato e toccato l’ucce*lo”, ma lei…

Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe si sono scontrati a Live – Non è la D’Urso: tra loro nessuna storia di 7 ore, ma solo un’innocente cena, ma il critico rivela a sorpresa dettagli hot. La concorrente del Grande Fratello Vip 2020 smentisce categoricamente la versione del critico d’arte: “non si può parlare di storia. A Sanremo ci sono degli eventi e lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso degli eventi”, ma la D’Urso le dice “lui ha detto che ti ha portato dietro un quadro e avete fatto delle cose”, ma la Pepe ribatte “non abbiamo fatto nulla, non c’è stato nemmeno un bacio, vorrei sapere cosa c’è stato”. Poco dopo Vittorio Sgarbi entra in studio e racconta la sua versione: “sono pieno di testimoni. Vado all’inaugurazione, non so chi sia Franceska Pepe, solo che è molto bella. Mi viene incontro con un bel sorriso e mi ha accompagnato. Sono felice che oggi è famosa” – e racconta cosa è successo tra loro – “mi sono nascosto un pò fuori. Sei venuta dietro una porta con me e ci siamo ritrovati in una particolare intimità”.

Franceska Pepe su Vittorio Sgarbi: “non ci siamo mai baciati”

Allora Franceska Pepe domanda a Vittorio Sgarbi: ““ci siamo baciati?” con il critico che replica “non me lo ricordo”. La situazione degenera quando il critico rivela dettagli sul loro incontro in un bagno: “sei stata con me in un cesso, sei entrata in un bagno con me dopodiché sei uscita, sei stata con me 7 ore”. Ma non finisce qui, visto che Sgarbi urlando le dice: “non ti voglio, non mi piaci, non ti volevo, ma al cesso sei stata con me. Non puoi negare, ci sono dei testimoni, quello che è capitato lo sappiamo io e te. Niente niente niente capra” e le lancia il suo libro. La modella è ferma sulla sua posizione: “ti ho chiesto solo di dire la verità, non abbiamo mai fatto niente, non ci siamo mai baciati” e poco dopo precisa – “mi hai fatto questo gossip perchè mi volevi omaggiare o ti sei infatuato quella sera”. Sul finale Sgarbi va su tutte le furie: “non sono stato con te nemmeno 7 ore perchè mi fai schifo”, ma la Pepe lo punzecchia “ti sei arrabbiata perchè non te l’ho data puoi anche dirlo”, ma Sgarbi sbotta “sono io che non te l’ho dato, sei tu che sei andata al grande fratello grazie a me, se no ti mandavano al cesso”. Le sorprese però non finiscono qui visto che dopo le parole di Franceska: “io e Vittorio Sgarbi non ci siamo mai baciati, è nata un’amicizia di sguardi, l’ho fatto per sfruttare la situazione” Sgarbi perde le staffe e rivela “la verità è che mi hai baciato e mi hai anche toccato l’uccello. Questa è la verità”.



