Viva la danza, Roberto Bolle/ Diretta e ospiti: da Elodie a Francesco Pannofino

Viva la danza: anticipazioni e diretta dello spettacolo con Roberto Bolle

Lunedì 29 aprile 2024, in prima serata, Raiuno trasmette lo spettacolo “Viva la danza” con Roberto Bolle, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Rai per celebrare l’arte della danza in Italia. “Viva la danza” è uno spettacolo ideato e strutturato come se fosse “Roberto Bolle and Friends”, lo spettacolo con il quale Bolle ha incantato il mondo con il suo talento straordinario. Quello in onda questa sera non è un semplice show, ma una vera e propria della danza in tutti i suoi generi.

Roberto Bolle, infatti, con il suo lavoro, ha contribuito a far accendere i riflettori non solo sulla danza classica di cui è uno dei maggiori esponenti nel mondo, ma anche su tutti gli altri generi di danza. In “Viva la danza”, Roberto Bolle non sarà da solo. Al suo fianco, infatti, ci saranno anche grandi personaggi del mondo della musica, della televisione e del cinema.

Gli ospiti di Viva la danza di Roberto Bolle

Lo spettacolo “Viva la danza” di Roberto Bolle ha come location il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, uno dei teatri più grandi del mondo, gioiello di innovazione. Sul palco del teatro fiorentino, accanto a Roberto Bolle, ci saranno le grandi stelle internazionali del mondo della danza come Melissa Hamilton, Daniil Simkin, l’Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni, Tatiana Melnik, Timofej Andrijashenko, Virna Toppi, Toon Lobach, Fumi Kaneko, il giovane talento italiano dek Royal Ballet di Londra Marco Masciari, William Bracewell. Nel corso della serata, inoltre, si esibiranno anche i danzatori della Aterballetto, della MM Contemporary Dance Company e della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Accanto a Roberto Bolle, tuttavia, non ci saranno solo le grandi stelle della danza, ma anche Elodie, protagonista di un duetto speciale con Roberto Bolle, Katia Follesa nei panni di direttrice dello spettacolo, Francesco Pannofino che, come un “fantasma dell’Opera”, racconta i segreti più profondi del teatro mentre nei panni di conduttori ci saranno Fabrizio Biggio e Valentina Romani.

Come vedere in diretta streaming Viva la danza di Roberto Bolle

Viva la danza è uno spettacolo che Roberto Bolle ha ideato non solo per gli amanti della danza, ma per tutti gli amanti dell’arte in generale. Lo show può essere visto in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30 e in diretta streaming su Raiplay, sia con app che tramite sito.

