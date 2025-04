Viva la danza: anticipazioni dello show di Roberto Bolle

Martedì 29 aprile 2029, nella giornata internazionale dedicata alla danza, Raiuno, in prima serata, trasmette uno show straordinario che ha come protagonista il danzatore italiano per eccellenza, Roberto Bolle. Si intitola Viva la danza lo show ideato da Roberto Bolle e realizzato dalla Rai con il sostegno del Ministero della Cultura per celebrare l’arte della danza in Italia. In questa seconda edizione, la danza prende vita abbandonando letteralmente il palco per conquistare alcuni dei luoghi più belli dell’Italia.

Protagonista indiscusso dello spettacolo è Roberto Bolle che, con la sua danza, ha fatto innamorare il mondo esibendosi nei balletti più belli e difficili del repertorio. Nel corso della serata, Roberto Bolle non sarà da solo. A rendere speciale la serata, infatti, ci saranno degli ospiti speciali che lo accompagneranno nelle sue esibizioni.

Viva la danza: gli ospiti di Roberto Bolle

Padrona di casa di Viva la danza sarà Serena Rossi che, per l’occasione, indossa i panni di conduttrice. Nel corso della serata, invece, si alterneranno accanto a Roberto Bolle vari ospiti come Gianna Nannini, Claudio Santamaria, Jacopo Veneziani, Geppi Cucciari, Il Cirque Du Soleil. Non mancheranno, poi, i grandi danzatori. Oltre a Nicoletta Manni e Martina Arduino, rispettivamente Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, ci saranno Toon Lobach partner di Bolle in alcuni passi a due di grande emozione, il giovanissimo talento di Emiliano Fiasco che, a soli 16 anni è già protagonista del musical Billy Elliott, il danzatore russo Ildar Young, la ballerina ucraina Anastasia Matvienko , Shale Wagman dall’Opéra di Parigi, Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam e Motoki Kiyota dell’Hungarian National Ballet di Budapest. Oltre a loro, si esibiranno in diversi pezzi i ballerini del Corpo di Ballo del Teatro Nazionale Croato di Zagabria e le star del tip tap, Tommaso Parazzoli e Gaetan Farnier.

I palcoscenici delle esibizioni di tutti i danzatori saranno dei veri e propri luoghi d’arte come la mostra straordinaria dedicata a Caravaggio di Palazzo Barberini a Roma e Venezia dove la danza invaderà alcuni dei luoghi simbolo della città come il Teatro La Fenice, Palazzo Ducale e Ca’ d’Oro, che sarà resa ancora più magica dall’eccellenza mondiale degli artisti del Cirque Du Soleil.

Come seguire in diretta streaming Viva la danza

La diretta televisiva dello straordinario spettacolo di viva la danza può essere seguita, dalle 21.40, su Raiuno dove Stefano De Martino cederà la linea a Roberto Bolle al termine di Affari tuoi. Chi, invece, preferisce seguire lo show in diretta streaming può farlo collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.