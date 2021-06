Viva l’Italia/ Su Rete 4 il film con Paolo Stoppa (oggi, 2 giugno 2021)

Viva l’Italia va in onda oggi, 2 giugno, sul canale Mediaset Rete 4. Si tratta di una pellicola che verrà trasmessa nel pomeriggio, alle ore 16:15 e che appartiene al genere storico e drammatico. Questo film è stato diretto da una leggenda del cinema italiano, vale a dire Roberto Rossellini.

La sceneggiatura invece è stata curata da diversi scrittori tra i quali figura lo stesso regista insieme a Sergio Amidei, Antonio Petrucci, Carlo Alianello e Luigi Chiarini. All’interno del cast del film ci sono svariati attori come Renzo Ricci, Paolo Stoppa, Franco Interlenghi, Giovanna Ralli, Amedeo Girard, Giovanni Petrucci e Evaristo Maran. La fotografia è stata curata da Luciano Trasatti mentre le musiche sono state realizzate da Renzo Rossellini.

Innamorarsi a Valentine/ Su Canale 5 il film di Terry Cunningham

Viva l’Italia, Trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Viva l’Italia. Giuseppe Garibaldi è sbarcato a Marsala con un solo obiettivo: quello di poter riuscire a conquistare i territori del sud Italia e annetterli alla neonata nazione. Il suo scopo è quello di poter finalmente unificare un paese che sia nuovo e che possa diventare una sorta di Utopia unica al mondo. Arrivato a Marsala, riesce a farsi largo lungo i territori controllati dall’esercito del Regno delle due Sicilie. Una vittoria dopo l’altra, Garibaldi e i suoi mille volontari riescono a cacciare gli spagnoli.

Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film francese

Non mancano però episodi spiacevoli o contraddittori, portati avanti da alcuni personaggi che affiancano il condottiero, come ad esempio il generale Nino Bixio. Comunque, quella che si rivelerà come la battaglia decisiva, avverrà nei pressi del Volturno. In questo territorio, l’esercito italiano riuscirà finalmente a vincere contro i Borbone provocando la loro fuga da Napoli e dall’intero Sud Italia.

A quel punto Garibaldi potrà finalmente incontrare a Teano il re Vittorio Emanuele e concedergli il potere su questa parte della penisola. Questa pellicola racconta in modo quantomeno realistico tali eventi, riportando alla luce fatti che spesso si notano solo grazie ai libri di storia più accurati.

MATRIMONIO ROSSO SANGUE/ Su Rai 2 il film di Marc Angelo (oggi, 31 maggio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA