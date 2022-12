Viva Magenta, Pantone annuncia colore 2023/ “Coraggioso, promuove ottimismo e gioia”

Viva Magenta è il colore Pantone per il 2023 annunciato oggi, venerdì 2 dicembre 2022. Spicca subito la differenza con il Very Peri del 2022, vibrando di un’intensità nuova e inedita. “In questa era dove prevale la tecnologica, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale” ha spiegato Laurie Pressman, Direttore esecutivo di Pantone Color Institute, annunciando l’attesissimo colore che caratterizzerà il prossimo anno. “Pantone 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi tra quelli naturali nonché uno dei più forti e brillanti che il mondo abbia mai conosciuto”.

Pressman, come riporta La Repubblica, definisce il colore Viva Magenta come “radicato nel primordiale”, che ci “riconnette alla materia originaria” e “invocando le forze della natura, galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore“. Un colore che sarà utilizzato in tutto il mondo nel 2023 e che già viene associato al concetto di “Magentaverse”, una parola destinata a diventare trend in tutti i social.

Pantone annuncia il colore 2023: si tratta del Viva Magenta, vibrante di forza e di mistero. “Gli ultimi anni sono stati mutevoli, per le persone e per il loro benessere, e adesso è necessario dare spazio alle priorità e all’identità” ha spiegato Laurie Pressman dando l’annuncio. E ha precisato che “di conseguenza nasce la necessità di creare uno spazio in cui sentirsi liberi di esplorare ed essere accettati, che sia un universo cibernetico, uno spazio convenzionale o una miscela magica di entrambi”. La direttrice Esecutiva di Pantone Color Institute ha evidenziato che “stiamo creando un mondo dinamico che incoraggia la sperimentazione, che sfrutta il virtuale all’interno del regno fisico e incoraggia il nostro spirito a esplorare possibilità rivoluzionarie“. Un’evoluzione e una forza rinnovatrice che il Viva Magenta intende rappresentare e concretizzare nel 2023.

Secondo gli esperti del Panton Color Institute, il Viva Magenta si caratterizza perché “è coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove una celebrazione gioiosa e ottimista“, come si legge sull’Ansa. Ma non solo, perché Viva Magenta “accoglie chiunque e tutti con la stessa verve per la vita e spirito ribelle. È un colore audace, pieno di spirito e inclusivo di tutti“.

An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta

Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH

— PANTONE (@pantone) December 2, 2022