Viva Rai2 e Fiorello rischiano il posto?/ “Quelli bravi vengono mandati via…”

Viva Rai2, Fiorello ironizza sulla “rivoluzione” in casa Rai dopo i cambi dirigenziali

L’appuntamento mattutino con le reti Rai ha ormai da tempo un posto fisso: Viva Rai2. Il programma condotto da Fiorello – con la collaborazione di Fabrizio Biggio – si è confermato nel tempo come format di successo; vincente la classica ironia dello showman intento a raccontare i fatti del giorno e della settimana tra politica e vicende attinenti al mondo dello spettacolo. A dispetto del successo e del seguito, stando alle ultime indiscrezioni, le certezze sul programma sarebbero tutt’altro che scontate.

La puntata odierna di Viva Rai2 è stata largamente dedicata ai ribaltoni clamorosi che stanno riguardando la rete dopo gli ultimi cambi al vertice dal punto di vista dirigenziale. Grande attenzione è stata rivolta al clamoroso addio di Fabio Fazio che seguito da Luciana Littizzetto sposterà il baricentro della sua attività sul Nove. Chiaramente, il tutto è stato trattato con estrema ironia e irriverenza, come testimoniato dall’anteprima della trasmissione. LanostraTV riporta infatti come Fiorello si sia recato direttamente presso gli uffici del nuovo AD Rai, Roberto Sergio per parlare proprio dell’imminente addio di Fabio Fazio.

“Ora voglio ritardare la pubblicità, voglio vedere se mi epurano“, ha scherzato così Fiorello con Roberto Sergio – nuovo amministratore delegato della Rai – che si è poi ripetuto nel finale di trasmissione: “Non si sa se saremo epurati alla fine di questa puntata”. Chiaramente, considerando il tema della mattinata e che domina l’interesse mediatico, è lecito credere che le sue parole fossero puramente goliardiche e riferite agli svariati “addii” – tra conferme e indiscrezioni – che stanno interessando il futuro del palinsesto Rai per la nuova stagione televisiva.

Tra l’altro, sempre nel corso della puntata odierna – come riporta LanostraTv – Fiorello avrebbe mostrato la foto di Fabio Fazio durante tutto il corso della diretta. Il conduttore ha speso anche parole eloquenti rispetto al suo presunto dissenso: “Quelli bravi vengono mandati via”, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari subito pronti a confermare l’impressione. Senza dubbio, non saranno tali considerazioni a mettere in discussione la presenza di Fiorello e Viva Rai2 per la prossima stagione televisiva. Salvo clamorosi nuovi ribaltoni, lo show mattutino passerà alla pausa estiva il prossimo 9 giugno per poi tornare più scoppiettante che mai in autunno.











