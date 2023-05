Viva Rai2!, Fiorello ironizza sull’assenza di Gianni Morandi/ “Ha la casa allagata…”

Gianni Morandi assente a Viva Rai2!, Fiorello: “Il nostro ospite oggi non verrà…”

Fiorello continua a confermarsi mattatore della scena televisiva dedicata al mattino; Viva Rai2! unisce consensi e seguito, dovuti principalmente alla maestria con la quale riesce a gestire sarcasmo, ironia e intrattenimento. Il programma è spesso condiviso con ospiti noti, dal mondo della musica ai volti celebri del piccolo schermo; questa mattina però una piccola disavventura ha ostacolato la visita del grande Gianni Morandi. “Il nostro ospite di oggi non verrà; ieri è esondato il Po, Morandi ha una casa lì vicino e gli è entrata l’acqua in casa“.

L’ultima puntata di Viva Rai2! è stata dunque orfana dell’ospite di eccezione, Gianni Morandi; tra il serio ed il faceto, Fiorello ha scherzato sulla natura del forfait ma – come riportato da Il Fatto Quotidiano – non sarebbe la casa vicina al Po il motivo della sua mancata presenza. Nonostante il maltempo abbia realmente preso di mira l’Emilia Romagna, con effetti piuttosto critici, la casa del cantautore non dovrebbe aver subito danni.

Gianni Morandi rassicura dopo la mancata partecipazione a Viva Rai2!: “Nessun danno alla casa”

“Morandi sta spostando i mobili con le mani”, ha aggiunto Fiorello nel raccontare l’assenza del cantautore che avrebbe dovuto impreziosire il programma mattutino in qualità di ospite. Quanto detto da Fiorello a Viva Rai2!, con chiara ironia, fortunatamente non corrisponde alla realtà. Il Fatto Quotidiano riporta infatti come Gianni Morandi abbia assicurato che la sua abitazione non ha subito danni per le copiose precipitazioni che stanno interessando l’Emilia Romagna.

Sempre il portale online del quotidiano aggiorna proprio in riferimento alle condizioni meteorologiche proibitive che stanno interessando la regione emiliana. Si apprende infatti come siano stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, allertati dalla popolazione dell’Emilia Romagna. Inoltre, diverse abitazioni in provincia di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena sono state evacuate in via precauzionale. Critica anche la situazione a Faenza dove sono stati appurati diversi fenomeni di allagamento per via della rottura degli argini da parte del fiume Lamone.











