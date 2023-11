Viva Rai2 irrompe a Bella Ma’, video messaggio Fiorello/ Gabriele Vagnato crea scompiglio da Pierluigi Diaco

Fiorello manda un messaggio a Pierluigi Diaco: l’ironico video per Bella Ma’

La puntata di oggi di Bella Ma’, martedì 14 novembre, si è aperta con un colpo di scena, ancor prima della sigla cantata da Rosa Sorrentino ha fatto irruzione a sorpresa Gabriele Vagnato, giovanissimo inviato di Viva Rai2, lo show del mattino di Fiorello che è già un successo negli ascolti. Il giovane, con la sua nota ironia e irruenza, ha subito voluto chiarire il motivo dell’irruzione: “Sono qui perché faccio l’ambasciatore di un messaggio, ti ho portato un messaggio da un nostro amico in comune.” E subito dopo ha mostrato un video di Fiorello in cui lo showman siciliano ha ironizzato sul programma di Pierluigi Diaco chiedendo al pubblico di Viva Rai2 di salutare con ‘Bella Ma’, Bella Ma’ in onore appunto del programma pomeridiano di Rai2

Jovanotti in gara al Festival di Sanremo 2024?/ L'annuncio di Fiorello: "Confermo, si esibirà con…"

Fiorello ha mandato un ironico messaggio a Pierluigi Diaco e quest’ultimo ha subito voluto ringraziarlo complimentandosi con lui: “Non ho parole ma che meraviglia ma grazie. Io ho avuto modo di dirlo a Fiorello in privato…la cosa più bella del vostro programma è che è puro artigianato Rai, la cosa che mi piace moltissimo è il lavoro corale che c’è dietro il programma.”

Fiorello/ Amadeus: "è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza"

Viva Rai2 irrompe a Bella Ma’: Gabriele Vagnato scombussola Pierluigi Diaco

L’irruzione di Gabriele Vagnato a Bella Ma’ in pochi minuti ha creato scompiglio e divertimento. Il giovanissimo inviato dello show di Fiorello, che già nei giorni scorsi è stato ospite ad Agorà da Marco Carrara, in pochi minuti ha catalizzato l’attenzione scombussolando Pierluigi Diaco. Il conduttore, infatti, dopo aver visto il messaggio di Fiorello ed essersi complimentato con lui, rivolgendosi a Gabriele Vagnato ha ammesso: “Cambiamo la scaletta a questo punto ti intervisto.”

Susanna Biondo e Angelica, moglie e figlia Fiorello/ "Il matrimonio? Uno stimolo a impegnarsi di più"

Pierluigi Diaco ha intervistato l’inviato di Viva Rai2, ovviamente l’intervista è stata solo un pretesto per creare un siparietto simpatico, Gabriele Vagnato più che rispondere alle domande ha lanciato battute rispondendo con ironia. Alla fine il conduttore di Bella Ma’ ha voluto concludere il siparietto elogiando ancora Fiorello che con il suo show mattutino di Rai2 dalle 7.00 circa fino alle 8.00 raggiunge ascolti record superiori al 20%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA