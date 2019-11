Viva Raiplay/ Anticipazioni 19 novembre: Fiorello canta sui social e si prepara a…

Viva RaiPlay, il primo show in streaming della televisione italiana, è un varietà a tutti gli effetti che sta anche ottenendo un successo incredibile. Fiorello ha fatto centro e continua a farlo sera dopo sera. Se da domani, per tre sere, ci attende un appuntamento di ben 50 minuti, durante i quali si avvicenderanno monologhi esilaranti e grandi ospiti del mondo dello spettacolo (e non solo), questa sera ci attende la versione breve dello show in streaming. Intanto Fiorello si prepara e su Instagram ricorda ai fan l’appuntamento sia per Viva Asiago 10 al mattino che per Viva Raiplay alle 20.35, ovviamente sulla piattaforma streaming. L’attesa da parte dei telespettatori è tanta: in queste prime puntate sono saliti sul palco grandissimi artisti che hanno accompagnato lo showman in siparietti esilaranti.

Viva Raiplay, un grandissimo successo per Fiorello

Fiorello e Viva Raiplay hanno ottenuto un grandissimo successo in soli pochi giorni. Nella sua ultima puntata, come fa sapere la Rai e riporta l’Ansa, ha generato 740 mila visualizzazioni (live+vod) classificandosi come il programma Rai più visto sia in streaming che on demand, superando anche la diretta streaming della Nazionale di calcio. Inoltre nei primi tre giorni il programma ha totalizzato circa 2,4 milioni di visualizzazioni (live+vod) e oltre 700.000 browser unici (fonte dati Analytics interni-WebTrekk). Lo show di Fiorello sta dunque superando ogni aspettativa e potrebbe crescere ulteriormente nel corso delle prossime puntate, diventando un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano.





