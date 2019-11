Viva Raiplay/ Anticipazioni e streaming 26 novembre: Fiorello pensa a Ermal Meta e…

Riparte una nuova settimana e ci si prepara agli appuntamenti con Viva Raiplay, lo show di Fiorello in diretta sulla piattaforma streaming della Rai. Ricordiamo che la diretta lunga con lo showman va in onda soltanto il mercoledì, giovedì e venerdì a partire dalle 20.35 circa, ovviamente, sulla piattaforma di Raiplay. E il profilo Twitter dello show ci avverte che nella puntata in onda domani accadranno cose imperdibili. Si legge infatti: “Fin qui tutto bene! A #VivaRaiPlay è successo… di TUTTO! Ma è ancora NIENTE rispetto a quello che succederà da domani! Stay tuned! Stay #RaiPlay!” Uno show che sta superando ogni aspettativa e che finora ha assicurato a Fiorello un successo in fatto di ascolti sorprendente. Risultati che potrebbero essere ancora più alti nel corso delle prossime puntate.

Viva Raiplay, Fiorello si prepara alla nuova diretta e manda un saluto speciale

In attesa della diretta di domani di Viva Raiplay, Fiorello rivolge però il suo pensiero ad un triste fatto che oggi ha sconvolto tutti: il terremoto in Alobania. Su Twitter, il conduttore scrive un messaggio per tutti le persone coinvolte, con un particolare saluto per un suo amico nonché noto cantante. “Fortissimo terremoto in Albania. 6,5 ! – scrive Fiorello su Twitter – Poche ancora le notizie. Crolli,Feriti e persone sotto le macerie.” Così manda un saluto ad Ermal Meta, le cui origini sono appunto albanesi: “Un abbraccio fraterno a @MetaErmal ..e a tutta la popolazione Albanese.” conclude. È molto probabile che il pensiero arriverà anche in diretta nel suo Viva Raiplay.

