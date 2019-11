Viva Raiplay, Fiorello/ Anticipazioni 20 novembre: Emma e Michelle Hunziker ospiti!

Dopo l’esordio della scorsa settimana, Fiorello torna ancora più deciso e si prepara alla quarta puntata di Viva RaiPlay! in onda questa sera, mercoledì 20 novembre, intorno alle 20.30. L’appuntamento è sempre ed esclusivamente sulla piattaforma OTT della Rai. 50 minuti in compagnia di Fiorello, supportato da Laura Chimenti, che già ieri è stata in collegamento dal Tg1 per il via al consueto spot. Sarà proprio lei l’ospite ‘fissa’ di questa settimana. Ma quali saranno gli ospiti della serata? È proprio su Twitter che Emma Marrone ha annunciato la sua presenza nell’appuntamento di oggi. Ma non è finita qui: accanto alla cantante ci saranno anche Michelle Hunziker! Cosa combineranno insieme a Fiorello? Di certo rimane immutato il cast, composto dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, Phaim Bhuiyan e il Mollica puppit.

Viva Raiplay, le parole di Fiorello per Antonello Falqui

Quali saranno gli argomenti di Fiorello nel nuovo appuntamento con Viva Raiplay? Non ci sono ancora anticipazioni in merito anche se è quasi certo che il conduttore e showman dedicherà un momento ad Antonello Falqui, scomparso sabato scorso, poche ore dopo la chiusura della prima settimana di trasmissioni web. Fiorello potrebbe infatti approfittare della puntata di questa sera per omaggiarlo così come ha già fatto sui social. Al padre del varietà e della scrittura tv, Fiorello ha infatti scritto questo pensiero su Twitter: “Ci lascia il papà del varietà. Il più grande di tutti. Ha fatto sognare gli Italiani con i suoi spettacoli. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo . Grazie Maestro! Grazie e ancora grazie. #antonellofalqui”.





