Viva Raiplay, Fiorello/ Anticipazioni 21 novembre: Elisa Maino e Benji e Fede ospiti

Rosario Fiorello si prepara a tornare in diretta con una nuova puntata di Viva Raiplay. Lo show in onda sulla piattaforma streaming della Rai continua a macinare successi e si prepara questa sera ad accogliere nuovi ospiti. Viva RaiPlay va in onda questa sera, 21 novembre, alle ore 20.35 circa, al termine del TG1 della sera. Una serata particolarmente “giovane” visti gli ospiti annunciati attraverso il profilo Twitter dello show e condivisi anche da Fiorello. “Tiktoker e dischi di platino stasera invaderanno #VivaRaiPlay #ElisaMaino e @BenjieFede, vi aspettiamo per mettere @RaiPlay sottosopra! (il nuovo direttore approverà)”, si legge. Saranno dunque il duo Benji e Fede e la star del web Elisa Maino ad intrattenere il pubblico assieme allo showman e padrone di casa.

Viva Raiplay, anticipazioni: chi è Elisa Maino, ospite di Fiorello

Se Benji e Fede sono ben noti, meno lo è Elisa Maino, soprattutto per il pubblico più adulto. Classe 2003, Elisa è arrivata al successo grazie a Musical.ly. I suoi balletti in playback l’hanno resa nota ai più giovani, facendone una vera star del web. È stata nominata nella categoria locale “Internet Star Preferita” nell’edizione 2019 dei “Kids’ Choice Awards”. Inoltre è stata scelta come rappresentante italiana della “KCA Social Squad“. Con lei Fiorello potrebbe esplorare la tendenza del momento, ovvero TikTok, app musicale che sta spopolando tra i più giovani (e non solo). Dunque una puntata soprattutto dedicata alla musica quella di Viva Raiplay in onda oggi 21 novembre 2019, animata ancor di più dai divertenti monologhi del conduttore.

Viva Raiplay, anticipazioni: il cast

Ricordiamo che Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio, per la regia di Piergiorgio Camilli. Anche questa sera troveremo nel cast il maestro Enrico Cremonesi, il fidato Danti, gli snodati Urban Theory, i tre Gemelli di Guidonia e il giovane regista Phaim Bhuiyan. Infine non mancherà Vincenzo Mollica in versione pupazzo/Muppet. Di Mollica infatti c’è soltanto la voce. Appuntamento dunque per questa sera, 20.35 circa, sulla piattaforma streaming della Rai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA