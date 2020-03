Viva Raiplay!/ Fiorello con Tiziano Ferro, Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Sabato 28 marzo, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con il best of di Viva Raiplay! Fiorello diventa nuovamente il mattatore del sabato sera degli italiani che, per l’emergenza coronavirus, devono restare a casa. Dopo il primo appuntamento che ha incollato davanti ai teleschermi 5.061.000 spettatori pari al 16.72% di share nonostante l’interruzione dal messaggio del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Viva Raiplay torna in onda con altri momenti dello show interattivo con cui Fiorello ha dato una nuova immagine alla Rai. Nel corso delle varie puntate trasmesse su Rai Play, sono stati tantissimi gli ospiti che hanno cantato con lo showman dando vita a dei momenti davvero imperdibili e regalando al pubblico dei momenti di riflessione nonostante l’atmosfera allegra e divertenti. Cosa andrà in onda, dunque, nel corso della seconda puntata del best of di Viva Raiplay?

VIVA RAIPLAY: GLI OSPITI DEL SECONDO APPUNTAMENTO DEL BEST DI FIORELLO

Tanti ospiti per Fiorello nel secondo appuntamento con il bats of di Viva Raiplay! A far cantare gli italiani che, questa sera, trascorreranno la serata sul divano sintonizzando il televisore su Raiuno saranno due dei cantautori italiani più amati della musica ovvero Antonello Venditti e Francesco De Gregori che daranno vita ad un momento conviviale con Fiorello bevendo vino e panettone. I due artisti, poi, regaleranno un momento musicale unico sulle note di “Ricordati di me”, “Generale”, “Alice”, “Roma capoccia”. Spazio, poi a Tiziano Ferro che racconterà un retroscena di un suo famosissimo pezzo. Non mancherà un momento assolutamente divertente con Paola Cortellesi. Spazio, poi, ancora alla musica con Nek e ad una sorpresa direttamente da Los Angeles. La puntata sarà visibile sia su Raiuno che in diretta streaming su Raiplay.



