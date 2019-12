Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 11 dicembre: Silvia Toffanin e…

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

Riparte alla grande la nuova settimana di Viva Raiplay! L’appuntamento con la diretta di Fiorello riparte oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, sull’ormai ben nota piattaforma streaming della Rai. Lo showman è pronto a regalare al pubblico grandi emozioni grazie agli ospiti presenti oggi sul suo palco. Il primo tra questi, come svela un tweet sul profilo ufficiale di Raiplay, è un’amatissima conduttrice di Mediaset: Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo “lascia” Canale 5 solo per oggi e, per una volta, diventa l’ospite. Ma cosa ha preparato per l’occasione Fiorello? Di certo non mancheranno momenti esilaranti grazie alle battute dello showman, magari proprio sul compagno della Toffanin, Piersilvio Berlusconi, e sulla sua Mediaset.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DELL’11 DICEMBRE

Tutto è dunque quasi pronto per il nuovo appuntamento con Viva Raiplay! in onda questa sera, 11 dicembre, dalle 20.35 in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai. Silvia Toffanin non è l’unica ospite di Fiorello per questo nuovo appuntamento. Il conduttore infatti regalerà al pubblico emozioni indescrivibili grazie a due grandi artisti del panorama musicale italiano: Tiziano Ferro e Michele Bravi. Il primo è in radio con il nuovo singolo “Accetto miracoli” che ha già riscosso un grandissimo successo. Si tratta invece di un ritorno vero e proprio per Bravi che riappare sul piccolo schermo per la prima volta dopo la tragedia che lo ha colpito mesi fa. Insieme Tiziano Ferro e Michele Bravi regaleranno al pubblico di Raiplay un duetto davvero emozionante.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Grande fermento dunque per l’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 11 dicembre 2019. Ricordiamo infine che a Viva Raiplay Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA