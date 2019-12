Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 13 dicembre: Tatangelo, Zalone e..

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

La settimana di Viva Raiplay! si conclude con una puntata ricca di ospiti. Oggi, venerdì 13 dicembre, va infatti in onda una nuova diretta come sempre condotta da Rosario Fiorello che porta in scena grandi artisti della musica italiana. La prima di questi è Anna Tatangelo. La ragazza di periferie 2.0 salirà sul palco assieme allo showman e dedicherà al pubblico di Raiplay qualcuno dei suoi successi, esibendosi probabilmente proprio in duetto con il conduttore. La Tatangelo non sarà l’unica artista musicale della serata, perché sul palco di Viva Raiplay salirà anche Mahmood. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha vissuto un anno pazzesco e stasera salirà anche per la prima volta sul palco con Fiorello, magari esibendosi col suo ultimo singolo “Barrio”.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 13 DICEMBRE

Non finisce qui. Il profilo Twitter di Viva Raiplay ci svela che questa sera, 13 dicembre, dalle 20.35 in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai, ci sarà anche Marracash. Il noto rapper, che da poco ha pubblicato il nuovo album, si esibirà per il pubblico e forse ci regalerà anche qualche gossip riguardante la sua storia d’amore con Elodie Di Patrizi. La musica non si ferma qui, Fiorello infatti si scatenerà a ritmo di raggae sardo con Forelock. Si cambierò però registro (ma non del tutto) con un altro famosissimo ospite che sta per tornare al cinema dopo una lunga assenza: Checco Zalone. Il comico e attore è il protagonista di “Tolo tolo”, film in uscita il 1 gennaio 2020. Inutile dire che regalerà al pubblico, col supporto di Fiorello, un momento davvero esilarante.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Grande ospiti dunque nell’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 13 dicembre 2019. Ricordiamo infine che nel corso della diretta Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.

Stasera a #VivaRaiPlay il reggae sardo di @Forelockmusic, la periferia 2.0 di @_AnnaTatangelo_, le risate di Checco Zalone e per chi riesce a distinguerli anche @Mahmood_Music e @marracash 🤣

Stay Tuned! Stay #RaiPlay 🔥 pic.twitter.com/ilsU39H0RV — VivaRaiPlay (@vivaraiplay) December 13, 2019





