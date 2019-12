Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 18 dicembre: De Gregori e Venditti

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

Riparte alla grande la nuova settimana di Viva Raiplay! Lo show di Fiorello, in diretta sulla piattaforma streaming della Rai, torna in onda questa sera, 18 dicembre, alle 20.35 circa e lo fa con grandissimi ospiti. Il profilo Twitter di Raiplay infatti annuncia: “Questa sera a #VivaRaiPlay tutti in piedi per la storia della musica italiana: Francesco De Gregori e Antonello Venditti in studio!!! E non solo: anche il rap di Gue Pequeno e i testi occasionali di Filo Vals”. Dunque serata dedicata alla grande musica italiana, a partire dall’arrivo sul palco di Francesco De Gregori. Cantautore e artista fra i più importanti della scena musicale italiana, De Gregori dedicherà al pubblico dello show di Fiorello un momento indimenticabile, durante il quale non sarà da solo.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 18 DICEMBRE

Sul palco di Viva Raiplay per la diretta di oggi 18 dicembre Francesco De Gregori avrà al suo fianco un altro grande del panorama musicale italiano: Antonello Venditti. È probabile che i due infatti regalino al pubblico un bellissimo duetto e chissà che non manchi anche un intervento del conduttore, che potrebbe dunque aggregarsi al duo. Ancora musica ma, stavolta, di tipo differente quella che Gué Pequeno porterà a Viva Raiplay. Come i due artisti già annunciati, anche il rapper si esibirà per il pubblico in studio e per quello che segue lo show sulla piattaforma OTT Rai. Tra gli artisti ospiti questa sera di Fiorello ci sarà anche il giovane cantautore Filo Vals, noto soprattutto per il brano “Occasionale”.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Grande ospiti dunque nell’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 18 dicembre 2019. Ricordiamo infine che nel corso della diretta Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.

