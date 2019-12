Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 19 dicembre: Malika Ayane e Vacchi

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

Torna anche oggi, 19 dicembre, l’appuntamento con Viva Raiplay! Lo show condotto da Fiorello va in onda come sempre in diretta a partire dalle 20.35 sulla piattaforma streaming della Rai. Se ieri lo showman ha accolto sul suo palco artisti del calibro di Francesco De Gregori e Antonello Venditti, questa sera non è da meno e porta in diretta un’altra grande della musica italiana. Siamo parlando di Malika Ayane che da poco ha concluso un’importante avventura su Sky. Malika è stata infatti una dei quattro giudici dell’ultima edizione di X Factor, mettendosi alla prova in vesti differenti rispetto a quelle finora viste sul piccolo schermo. Questa sera la Ayane torna però nel suo abito migliore, quello di cantante, per regalare al pubblico un momento musicale, magari proprio insieme a Fiorello.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 12 DICEMBRE

Ma gli ospiti di Viva Raiplay non finiscono qui. Sul palco dello show in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai, Fiorello accoglierà anche una vera star del web: Gianluca Vacchi. L’imprenditore e deejay, noto soprattutto peri i video che posta sul suo profilo Instagram (e che spesso scatenano grandi polemiche) probabilmente regalerà al pubblico dello show uno dei suoi ben noti balletti. E chissà che Fiorello non dia dimostrazione delle sue abilità nel campo della danza! Ultimo degli ospiti annunciati per la diretta di questa sera è Brunori Sas, cantautore italiano di cui, il prossimo 10 gennaio, uscirà “Cip!”, il nuovo album. Anche questa sera, dunque, una buona parte di Viva Raiplay sarà dedicata alla musica cantautorale.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Grande ospiti dunque nell’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 19 dicembre 2019. Ricordiamo infine che nel corso della diretta Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





