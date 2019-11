Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 27 novembre: Tommaso Paradiso e…

Comincia una nuova settimana per Viva Raiplay. Il programma condotto da Fiorello, in diretta a partire dalle 20.35 circa sulla piattaforma streaming della Rai, ricomincia anche questa settimana e lo fa con ospiti d’eccezione. Ricordiamo, infatti, che lo show va in onda nella versione lunga di quasi un’ora il mercoledì, giovedì e venerdì subito dopo il Tg1. Andiamo subito a scoprire quali sono gli ospiti di oggi, 27 novembre. Rosario Fiorello avrà il piacere di chiacchierare con l’amata attrice italiana Anna Foglietta. Gli italiani la conoscono per tante delle sue pellicole di successo, ma la Foglietta ha avuto modo di esordire anche nelle vesti di conduttrice a febbraio, a Sanremo, nel corso del Dopo Festival. A cosa avrà pensato questa sera Fiorello per la sua ospite?

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 27 NOVEMBRE

Anna Foglietta non è l’unica ospite della puntata di oggi, 27 novembre, di Viva Raiplay. L’account Twitter dello show ci fa sapere che non mancherà il consueto momento musicale che avrà come protagonista Tommaso Paradiso. Il cantante di certo duetterà con Fiorello ma sarà anche mira delle sue battute che verteranno sicuramente su un punto in particolare: la rottura con la sua band, i TheGiornalisti. Chissà che Fiorello non indaghi ulteriormente sulle motivazioni che li hanno portato a sciogliersi, magari con qualche battuta pungente. Come replicherà il cantante, oggi solista? Ma non finisce qui. A Viva Raiplay, Rosario Fiorello ospita anche altri nomi del panorama musicale italiano.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Tra gli ospiti annunciati, che vedremo probabilmente sul bollino rosso al fianco di Phaim Bhuiyan, c’è anche il rapper della nota canzone ‘Chiasso’, Manuele Caso in arte Random. Ricordiamo infine che a Viva Raiplay Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





