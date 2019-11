Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 28 novembre: Nina Zilli, J-Ax e…

Nuovo appuntamento con Viva Raiplay!, lo show condotto da Rosario Fiorello va in onda questa sera, giovedì 28 novembre, dalle 20.35 in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai. Lo showman ieri ha ospitato nomi del calibro di Anna Foglietta e Tommaso Paradiso, ma gli ospiti di questa sera non saranno da meno. Il profilo Twitter ufficiale dello show anche oggi ha svelato i nomi dei protagonisti che affiancheranno Fiorello. Il primo è Angelo Pintus, famoso e apprezzatissimo comico che questa sera diletterà il pubblico con un nuovo numero che coinvolgerà chiaramente anche il conduttore dello show. Un duo inedito che di certo riuscirà a stupire i telespettatori. Non mancherà nel nuovo appuntamento con Viva Raiplay il consueto momento dedicato alla grande musica.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 28 NOVEMBRE

Fiorello è pronto ad ospitare a Viva Raiplay! Nina Zilli. Solo pochi giorni fa, la cantante si è esibita sul palcoscenico di Rai1 per “Una storia da cantare”, lo show in onda il sabato sera dedicato ai grandi della musica italiana. Questa sera la Zilli torna a cantare per la Rai ma sulla piattaforma streaming e al fianco di Fiorello. Non sarà però l’unico protagonista musicale: a Viva Raiplay arriva anche J-Ax. Anche lui duetterà con lo showman, in attesa di arrivare al cinema, come doppiatore del terribile imperatore Maximus in Playmobil: The Movie, a partire dal prossimo 31 dicembre. Puntata dunque di grandi ospiti anche quella di oggi 28 novembre, che si alternerà agli immancabili monologhi di Fiorello.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Tutto è dunque quasi pronto per l’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 28 novembre 2019. Ricordiamo infine che a Viva Raiplay Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





