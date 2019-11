Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta Streaming e ospiti 29 novembre: Giorgia, Pezzali e…

Ultimo appuntamento settimanale con Viva Raiplay quello di oggi, 29 novembre 2019. Fiorello torna in diretta anche questa sera, a partire dalle 20.35, in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai. Lo showman anche stasera porta in scena grandissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. Dopo Angelo Pintus, Nina Zilli e J-Ax, Fiorello fa brillare gli occhi degli amanti della musica, portando in scena anche Giorgia. La cantante si prepara, infatti, a duettare con l’amico e collega sul palco di Viva Raiplay: quale brano ci regaleranno? Fiorello, nella giornata del Black Friday non risparmia e porta anzi in scena tantissimi ospiti. Tra questi c’è anche Max Pezzali. La presenza del cantante è stata annunciata da giorni ma solo oggi trova la conferma dai canali social di Raiplay.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 29 NOVEMBRE

Gli ospiti musicali di questa nuova puntata di Viva Raiplay non sono finiti qui. Fiorello porta in scena anche Shade – pseudonimo di Vito Ventura – noto cantante e rapper. Visto l’amore smisurato dello showman per la trap (nella quale si è anche divertito ad esibirsi in passato), è inevitabile pensare che i due regaleranno al pubblico della piattaforma streaming un duetto molto originale. Non solo musica questa sera a Viva Raiplay. Tra gli ospiti ci sarà anche Francesco Montanari, noto attore new entry nel cast della fiction I Medici insieme a Neri Mercorè che vestirà i panni di Papa Innocenzo VIII. Sarà divertente scoprire cosa regaleranno Montanari e Fiorello insieme al pubblico. A questi ospiti si alterneranno, come sempre, i simpatici monologhi del conduttore.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Tutto è dunque quasi pronto per l’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 28 novembre 2019. Ricordiamo infine che a Viva Raiplay Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.

