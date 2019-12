Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 5 dicembre: gran musica con Tosca!

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

La nuova settimana di Viva Raiplay ha avuto inizio ieri e continua oggi, 5 dicembre 2019, con un appuntamento ricco di grande musica. Rosario Fiorello torna in diretta, dalle 20.35 in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai. Ma quali saranno gli ospiti di questo nuovo appuntamento? Dalle anticipazioni svelate su Twitter dal profilo ufficiale di Raiplay, scopriamo che la prima ospite è Tosca. Stiamo parlando della nota cantante, che il pubblico ricorda soprattutto per il grande successo del duetto con Ron “Vorrei incontrarti fra cent’anni”. La vita di Tosca, che negli ultimi8 anni abbiamo visto di rado sul piccolo schermo, continua ad essere dedicata in tutto e per tutto alla musica. Tra gli ultimi progetti che l’hanno vista protagonista c’è “Romana – il concerto”, alla fine del 2018 e il Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 5 DICEMBRE

Tosca non è l’unica ospite della nuova puntata con Viva Raiplay! Grande musica questa sera visto che, oltre alla nota cantante, ci sarà anche l’Orchestraccia. Si tratta di un gruppo itinerante folk-rock romano formato da Marco Conidi, Edoardo Pesce, Luca Angeletti e Giorgio Caputo. Un gruppo eterogeneo di musicisti, attori, performer e cantanti che ha condiviso negli anni il palco con Elio Germano, Edoardo Leo, Marco Bonini, Virginia Raffaele, Diane Fleri, Francesco Montanari, Sabrina Impacciatore, Ilaria Spada, Alessandro Roja, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Pino Marino. Un appuntamento dunque imperdibile per gli amanti della musica, ormai elemento fisso e importante nello show di Fiorello. Quali saranno gli altri ospiti della serata?

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Tutto è dunque quasi pronto per l’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 5 dicembre 2019. Ricordiamo infine che a Viva Raiplay Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





