VIVA RAIPLAY, FIORELLO/ Diretta streaming e ospiti 6 dicembre: Vanessa Scalera con…

C’è grande attesa sul web per il nuovo appuntamento con Viva Raiplay, lo show di Fiorello in diretta dalle 20.35 sulla piattaforma streaming della Rai. La prima ospite ad annunciare con gioia la sua presenza questa sera è stata Paola Turci, ricordando l’appuntamento a tutti i suoi fan: “Fiorello questa sera vengo da te!!!!! – ha scritto la cantante – Su RaiPlay in diretta streaming @vivaraiplay #VivaRaiPlay”. Sarà però molto interessante scoprire anche cosa ha in mente Fiorello per l’arrivo sul palco di Vanessa Scalera. L’attrice 42enne sarà una vera sorpresa per il pubblico Rai che ha imparato a conoscerla e apprezzarla soprattutto grazie al ruolo di protagonista nella fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore‘. Stiamo parlando della serie televisiva di Rai1 tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che tanto successo ha ottenuto in fatto di ascolti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

Ultimo appuntamento settimanale quello di oggi, 6 dicembre 2019, per Viva Raiplay! Fiorello si prepara alla nuova diretta, pronto a regalare al pubblico grandissime sorprese. Si riparte alle 20.35, come sempre in diretta su Raiplay, la piattaforma OTT Rai. Dal profilo Twitter di Raiplay arrivano le prime anticipazioni in merito agli ospiti che saliranno sul palco stasera al fianco di Fiorello. La prima è una grande cantante italiana: Paola Turci. L’artista è attualmente impegnata in un tour che si concluderà lunedì 9 dicembre a Firenze e che presenta al pubblico il suo ultimo album “Viva da morire”, in cui l’artista ha racchiuso passato, presente e futuro della sua carriera musicale. La Turci affiancherà dunque Fiorello, probabilmente, in uno dei suoi amatissimi duetti.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 6 DICEMBRE

Ma sul palco di Viva Raiplay, per la diretta di oggi 6 dicembre, Fiorello lascia spazio a un altro ben noto artista, amatissimo dai più giovani: Achille Lauro. Di certo per Lauro lo showman avrà organizzato un’esibizione alquanto esilarante. Protagonista quest’anno dell’Extra Factor, Achille Lauro potrebbe dedicare al pubblico di Raiplay il suo grande successo “Rolls Royce”. Non solo musica sul palco di Viva Raiplay perché questa sera Fiorello ospita anche Vanessa Scalera, attrice che proprio negli ultimi mesi si è distinta nella fiction della Rai dedicata a Imma Tataranni. Infine nella puntata di oggi ci saranno anche i Capone & BungtBangt. Per chi non li conoscesse, si tratta di gruppo musicale nato nel 1999 da un’idea di Maurizio Capone. Il gruppo è composti da Maurizio Capone, Alessandro Paradiso, Enzo Falco e Salvatore Zannella.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Tutto è pronto dunque per l’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 6 dicembre 2019. Ricordiamo infine che a Viva Raiplay Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





