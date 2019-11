Viva RaiPlay, Fiorello/ Diretta streaming video e ospiti: da Antonacci a Cortellesi

A poche ore dall’esordio di Viva RaiPlay, finalmente nella sua versione originaria solo sulla piattaforma digitale RaiPlay ed in diretta streaming, Fiorello ha ancora una volta sorpreso tutti tornando senza preavviso con una striscia intitolata Viva Asiago10, sempre in esclusiva sulla medesima piattaforma online. Si tratta di una striscia realizzata ogni mattina nei giorni in cui andrà in scena Viva RaiPlay (il mercoledì, il giovedì ed il venerdì) e che rappresenta un’anteprima del varietà vero e proprio in programma per le ore 20.35 in diretta streaming e poi disponibile sulla medesima piattaforma RaiPlay nella sezione on demand. Nella prima puntata attesa per questa sera alle ore 20.35 sono stati annunciati come ospiti Biagio Antonacci (finalmente in studio), che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, e poi l’attrice ed amica di Rosario, Paola Cortellesi ed il trio italiano record della musica house, i Meduza. Lo show avrà una durata di 50 minuti, decisamente più ampia rispetto ai 15 minuti visti finora nell’anteprima trasmessa in tv, su Rai1, dopo il Tg1.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

La scorsa settimana Fiorello ha voluto presentare la sua Viva RaiPlay con pillole quotidiane di 15 minuti su Rai1. Da oggi, mercoledì 13 novembre, si farà sul serio e lo showman approderà a tutti gli effetti sulla rinnovata RaiPlay per regalare al suo pubblico ben 50 minuti di puro intrattenimento. Un appuntamento ricchissimo che si rinnoverà tre volte a settimana, con la diretta streaming che potrà essere usufruita anche su dispositivi mobili e la possibilità di recuperare tramite l’on demand ogni appuntamento in scena dalla storica sede di Rai Radio di via Asiago 10 a Roma. Saranno numerosi gli ospiti che interagiranno con Rosario Fiorello, tutti appartenenti agli ambiti più disparati, dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, del giornalismo e dei social, unendo linguaggi e stili in grado di abbracciare ogni generazione. Fiorello non sarà da solo ma sarà accompagnato dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.

