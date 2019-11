VIVA RAIPLAY, FIORELLO/ Diretta streaming, video e ospiti di venerdì 15 novembre 2019

Terza puntata per Viva RaiPlay!, il live streaming show di e con Fiorello che sta ottenendo un grandissimo successo. Grandi ospiti previsti anche per il terzo appuntamento che ritrova Fiorello insieme al Mollica puppit, al maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e un Phaim Bhuiyan. Il pubblico di Viva RaiPlay assisterà alle esibizioni di Negramaro, Ermal Meta, Luciano Spinelli. Il tutto alternato ai simpatici monologhi dello showman. Appuntamento a partire dalle 20.30 sulla piattaforma streaming.

Viva RaiPlay puntata 15 novembre: come seguirlo in diretta streaming

Fiorello torna su RaiPlay con una nuova punta di Viva RaiPlay, lo show che ha catalizzato l’attenzione di milioni di persone. Il ritorno dello showman siciliano non è passato affatto inosservato sbaragliando durante la prima settimana di programmazione la concorrenza televisiva e regalando a Rai1 ascolti record. Lo show, infatti, che ha segnato il ritorno in video di Fiorello, è stato accolto alla grande dal pubblico italiano registrando nella prima puntata del 4 novembre 6.532.000 spettatori e il 25,1% di share. Un risultato davvero enorme per l’azienda di Stato che ha battuto la concorrenza registrando uno degli ascolti migliori della settimana. “Lo so, avevo detto che mi sarei ritirato dalla tv: sono il Matteo Renzi della Rai” ha detto lo showman al debutto confermandosi lo showman numero uno del panorama italiano. Un successo che non si è affievolito una volta che le telecamere di Raiuno si sono spente sullo show passato automaticamente in programmazione solo su RaiPlay, la piattaforma online dell’azienda di Viale Mazzini. Anche in questo caso, Fiorello ha registrato numeri da capogiro: si parla di ben 850 mila visualizzazioni di cui il 72% proviene da App e App TV.

Fiorello da record con Viva RaiPlay

Il successo di Fiorello e di Viva RaiPlay è impressionante. Nonostante lo show sia trasmesso sulla piattaforma digitale gli ascolti non diminuiscono, anzi l’azienda di viale Mazzini si ritrova a fare i conti con numeri davvero importanti definiti “eccezionali” come si legge in una nota stampa diramata ai media. “Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale se si tiene conto anche della breve durata del format (50 minuti previsti) e dell’assenza del traino televisivo. Viva RaiPlay! ha generato un effetto positivo su tutta la piattaforma e rispetto a un mese fa – ieri RaiPlay – è cresciuta in termini di utenti unici del doppio” si legge nella nota stampa. Gli ascolti di Viva RaiPlay sulla piattaforma online sono paragonabili al Festival di Sanremo, mentre ha superato di circa il 40% di interazioni eventi calcistici come le partite dell’Italia valide per Euro 2020 e l’incontro Ajax-Juventus o i quarti di finale di Champions League. L’ultima puntata dello show ha registrato un gradimento del 90% con circa 57000 interazioni social riuscendo in qualcosa di davvero unico: riunire tutte le generazioni sulla nuova piattaforma.

Viva RaiPlay: ospiti e anticipazioni

Al momento non sono ancora stati comunicati gli ospiti della puntata di venerdì 15 novembre 2019, ma sicuramente negli studi di Via Asiago 10 a Milano si alterneranno volti noti e cantanti pronti a duettare e divertirsi con il padrone di casa Fiorello proprio come hanno fatto Levante, Paola Cortellesi e Biagio Antonacci ospiti della prima puntata. Ricordiamo che Rosario Fiorello non sarà da sola, nel cast del programma ci sono: il maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e l’amatissimo Vincenzo Mollica, la cui voce è stata prestata ad un pupazzo. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.

