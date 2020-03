Viva Raiplay!/ Fiorello su Rai1 con il best off ma scoppia la polemica con Bonolis

VIVA RAIPLAY, IL BEST OFF DELLO SHOW DI FIORELLO TORNA SU RAI1

Musica, risate e spettacolo, questo è quello che questa sera vedremo su Rai1 con il best off di Viva RaiPlay per tre appuntamenti al sabato sera con tanto di hashtag dedicato #iorestoacasasurai1. Protagonista assoluto sarà Fiorello ma al suo fianco si alterneranno gli ospiti che nelle varie puntate del programma abbia avuto modo di vedere cantare, recitare o solo scambiare qualche battuta con il padrone di casa. Dopo il clamoroso successo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult mettendo insieme il meglio in tre puntate che andranno in onda al sabato sera nel prime time di Rai1 tenendo compagnia agli italiani che saranno orfani di Ballando con le Stelle 2020 rimandato a data da destinarsi alla luce dell’emergenza Coronavirus.

VIVA RAIPLAY VS CIAO DARWIN, SCOPPIA LA POLEMICA CON BONOLIS

Al momento non ci conoscono i protagonisti che si alterneranno a Fiorello sul palco del best off di Viva RaiPlay ma sicuramente avremo modo di rivedere, nel corso delle settimane, Jovanotti, Checco Zalone, Giorgia, Paola Cortellesi, Carlo Conti, Calcutta e tanti altri. Non mancherà un momento dedicato ai bambini con le immagini montate e confezionate per la prima serata di Rai1. Viva RaiPlay tornerà in onda questa sera e finirà allo scontro con un altro show molto amato dal pubblico italiano ovvero Ciao Darwin, in onda in replica con Terre Desolate. Proprio questo ha creato scompiglio in rete con una serie di frecciatine e battute che hanno visto come protagonisti proprio Fiorello, Paolo Bonolis e Lucio Presta. I tre sono d’accordo nel dire che due programmi del genere dovrebbero andare in onda in serate diverse per intrattenere il pubblico e non scontrarsi in questo periodo complicato e difficile. Lo stesso Presta spiega: “Perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi? Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono”.



