Viva Raiplay oggi 18 novembre non va in onda/ La versione mini salta per la Nazionale

Brutte notizie per i fans di Fiorello. La versione mini di Viva Raiplay, in programma oggi, lunedì 18 novembre su Raiuno, salta per la partita di calcio tra la Nazionale Azzurra di Roberto Mancini e l’Armenia. L’appuntamento è stato così posticipato a martedì 19 novembre, alle 20.30, sempre su Raiuno. Subito dopo il telegiornale, prima della nuova puntata de I soliti ignoti di Amadeus, la reter ammiraglia della Rai trasmetterà un breve riassunto dello show di Fiorello trasmesso ogni mercoledì, ogni giovedì e ogni venerdì su Raiplay. Nei mini appuntamenti degli scorsi giorni con Viva Raiplay, sono stati mostrati alcuni momento dello show di Fiorello come il duetto con Calcutta o il siparietto con Levante. Cosa andrà, in onda, invece, nel nuovo appuntamento con Mini Viva Raiplay?

VIVA RAIPLAY: LA VERSIONE MINI SU RAIUNO IL 19 NOVEMBRE

Viva Raiplay, lo show interattivo di Fiorello, sta conquistando tutti. Nella versione mini in onda su Raiuno, vengono trasmessi solo i momenti più belli della puntata che dura circa settanta minuti. Nel corso dello show, Fiorello torna ad assumere i panni di vero showman lasciandosi andare a monologhi su argomenti attuali e a duetti musicali imperdibili. Tra quelli che il pubblico di Raiplay ha particolarmente apprezzato c’è quello con Erma Meta sulle note di “Ci vorrebbe un amico” di Antonello Venditti. Bellissima anche la versione di “Vecchio Frac” sulla base dello Schiaccianoci cantata con Giuliano Sangiorgi. Saranno questi i momenti che saranno trasmessi nella nuova, mini puntata di Viva Raiplay? Non si esclude neanche un momento dedicato a Luciano Spinelli e ai suoi 7,1 milioni di follower su TikTok. L’appuntamento, dunque, è per domani alle 20.30 su Raiuno.

