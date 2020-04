VIVA RAIPLAY!/ Puntata 4 aprile, Fiorello chiude con Jovanotti? (Replica)

Sabato 4 aprile, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Fiorello e Viva Raiplay. Quella in onda questa sera è la terza ed ultima puntata del best off dello show che Fiorello ha condotto sulla piattaforma “Raiplay” ottenendo un grandissimo successo. Dopo il successo ottenuto con i primi due appuntamenti, trasmessi dalla Rai per riempire il vuoto lasciato dalla sospensione di Ballando con le stelle 2020 a causa del coronavirus, questa sera, andrà in scena il gran finale. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori con Checco Zalone, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Michelle Hunziker, Tiziano Ferro e tanti altri, questa sera, altri amici affiancheranno Fiorello per regalare una serata di musica, divertimento, ma anche di riflessione. Chi saranno, dunque, gli ospiti scelti per affiancare lo showman nell’ultimo appuntamento del bast off di Viva Raiplay?

VIVA RAIPLAY: GLI OSPITI DELLA TERZA PUNTATA DEL BEST OFF CON FIORELLO

Tra gli ospiti della terza puntata del best off di Viva Raiplay potrebbe sicuramente esserci Jovanotti che è legato a Fiorello da una lunghissima amicizia. In questi giorni di quarantena, infatti, i due sono soliti fare compagnia ai fans attraverso delle diretta Instagram condivise. Oltre a Jovanotti, tuttavia, dovrebbero trovare spazio anche Giuliano Sangiorgi ed Ermal Meta, Emma Marrone, ma anche Achille Lauro con cui darà vita ad un momento imperdibile. Spazio, poi, ai monologi di Fiorello dedicati ai problemi quotidiani delle persone. Tra gli altri ospiti, infine, potremmo trovare anche Giorgia, Benj e Fede e Anna Tatangelo. Tanti amici, dunque, per Fiorello che, sabato prossimo lascerà il testimone a Bruno Vespa per uno speciale che anticiperà la Veglia Pasquale. Dal 17 aprile, invece, il sabato sera di Raiuno dovrebbe essere affidato a Gianni Morandi e a Roberto Bolle.



