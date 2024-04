VivaRai2, sorpresa inaspettata a Neri Marcorè: Adriano Panatta risponde/ “Inviai una lettera a 14 anni…”

Fiorello fa una sorpresa a Neri Marcorè: dopo anni Adriano Panatta risponde alla sua lettera sul ‘provino’ per il tennis

Nella puntata di oggi di VivaRai2 Fiorello ha avuto come ospite Neri Marcorè, l’attore e comico dopo essersi prestato alla gag con lo showman siciliano e Fabrizio Biggio sulla parodia di Gabriele Muccino ed i suoi film con la parodia de ‘L’ultimo schiaffo prima dell’ultimo bacio’ ha rivelato un retroscena che in pochi conoscono. Da adolescente era un appassionato di tennis e, ormai qualche decennio fa, aveva scritto all’ex campione del tennis italiano nella speranza di ottenere un provino: “Vincevo con i ragazzini della mia età e pensavo di poter fare lo stesso con i grandi di quello sport.” Dopo tanti anni per Neri Marcorè è arrivata una gradita sorpresa: la risposta di Adriano Panatta.

Con un video ironico l’ex campione di tennis ha risposto alla lettera di Neri Marcorè quattordicenne ma la risposta, purtroppo, non è stata quella che l’attore sperava: “La risposta alla lettera che mi mandò tanto tempo fa è questa qua…” – e poi continua – “Io gli ho detto, guarda, non puoi gioca’ a tennis. Inutile che mi dici che sei un tennista, che conosci il Pof Pof. Ma che Pof? Gli ho detto di fare l’attore che è pure bravo, è bravo no?”. Ed infine chiude con un affondo che in realtà ha divertito molto Marcorè: “È bravo come attore, no? Per cui dimentica il Pof Pof e fai l’attore che è meglio.”

Anche la puntata di oggi di VivaRai2 è stata piena di divertimento e buon umore. Non solo infatti Neri Marcorè si è prestato alle simpatiche gag ma ha anche ricevuto un’inaspettata sorpresa da parte del campione di tennis Adriano Panatta. Sui social in molti hanno apprezzato questo siparietto orchestrato da Fiorello. Sul profilo Instagram di Viva Rai2! infatti fanno incetta di complimenti: “Grandissimo e bravissimo Neri Marcore’😍” “Fantasticiiii❤️❤️❤️❤️❤️Grandeeee Fioreee VivaRai2 e Neri Marcore’”; “Bravo Neri 👏👏👏ma io amo Panatta ❤️”.

Nel frattempo sempre nella puntata di oggi del suo show mattutino, Fiorello ha anche lanciato una frecciatina a Paola Cortellesi per le sue ben 19 nominations ai David di Donatello 2024 con il suo film C'è ancora domani e ironizzato sulla gaffe del ministro Sangiuliano. Non sono mancati poi gag e sketch per un'ora di leggerezza.













