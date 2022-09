Vivere con la pensione/ Uscire dal lavoro nel 2022 è insostenibile: come risolvere?

Vivere con la pensione nel 2022 diventa sempre più difficile. Tra riforme campate in aria, Governi in crisi, tasso alto di inflazione e crisi energetica, uscire dal lavoro anticipatamente potrebbe essere un lusso per pochi.

Il carovita infatti, non consentirebbe di vivere bene uscendo dal lavoro con anticipo. Con Opzione Donna le lavoratrici andranno in pensione con meno di mille euro al mese. Una cifra che oseremmo definire “ridicola”, pur mantenendo uno stile di vita ai limiti normale (pagare bollette, mutuo/affitto, e spese per vivere).

Vivere con la pensione nel 2022: qual è la soluzione migliore?

Vivere con la pensione nel 2022 sarebbe molto difficile. Pur volendo uscire anticipatamente occorrerebbero dei fondi aggiuntivi per sostenere le attuali spese legate al carovita. Quindi molti cittadini si chiedono se avrebbe senso lavorare di più o attendere un momento migliore?

La soluzione più intelligente è comprendere la causa del danno economico e sociale. In questo periodo esatto ad impattare gravemente è sicuramente l’elevato tasso di inflazione (che ha raggiunto quasi l’8%).

Poi entra in gioco il coefficiente di trasformazione del montante contributivo del lavoratore, che attualmente non coprirebbe le spese minime necessarie per vivere serenamente e adeguatamente. Alla luce di ciò, quel che individualmente andrebbe fatto, è comprendere il miglior momento per lasciare il lavoro.

Al giorno d’oggi il fattore più impattante – come abbiamo già detto – è legato all’inflazione. Attendere che essa cali sarebbe sicuramente un passo in avanti per guadare qualcosa in più sul cedolino pensionistico. Ma nessuno ha la palla magica per poter decretare quando si registrerà questo calo.

L’inflazione però, non è l’unico parametro che conta. Infatti a far la differenza è anche il montante contributivo, che dipende fortemente dal tasso di capitalizzazione risultante dal cambiamento medio quinquennale del Prodotto Interno Lordo (Pil) (rivalutato anno dopo anno).

Ed è proprio nella rivalutazione il problema, dato che al trend negativo si registreranno pensioni ancor più basse.











