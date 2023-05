Vivere non é un gioco da ragazzi/Diretta e anticipazioni 22 maggio: crisi in famiglia

Vivere non é un gioco da ragazzi, anticipazioni e commento in diretta streaming:

La diretta della messa in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online su Raiplay di Vivere non é un gioco da ragazzi prosegue, poi, con una spiacevole verità che concerne il protagonista indiscusso della fiction. Lele, il ragazzo reo confesso, che all’amata Serena svela di aver indotto Mirko all’uso e abuso di droghe, sembra vivere un momento di crisi profonda personale e in famiglia. Che la tempesta familiare sia uno dei motivi al base della crisi che vive Lele? La domanda sorge ora spontanea. (Agg. Di Serena Granato)

Lele confessa le sue colpe e…

La nuova puntata di Vivere non é un gioco da ragazzi, fiction TV targata Rai Uno, vede le vicende della trama Lele al centro di un caso di cronaca intricato. Si tratta della morte di un liceale di nome Mirco, che sarebbe avvenuto per effetto di uso e abuso di droghe. E in apertura della nuova puntata della fiction, il principale indiziato responsabile del caso, Lele, ammette le sue colpe. Ossia quelle di aver contribuito al decesso di Mirko, per amore di Serena. La confessione avviene in un dialogo choc tra Lele e l’amata Serena, la fascinosa liceale, per cui Lele ha perso la testa. ( Agg. Di Serena Granato)

Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni seconda puntata 22 maggio su Rai 1

Proseguono le vicende di Lele e del suo gruppo di amici in Vivere non è un gioco da ragazzi, che stasera 22 maggio torna su Rai 1 con la seconda puntata, composta da due nuovi episodi. La fiction, basata sul romanzo Il giro della verità di Fabio Bonifacci, narra la storia del 17enne Lele, un bravo ragazzo della periferia di Bologna che, per far colpo su una ragazza, entra nel giro dello spaccio di droga. Nel primo episodio di Vivere non è un gioco da ragazzi di stasera vedremo il giovane protagonista sotto pressione da tutti i fronti; da un lato la polizia, che cerca di tirarlo fuori dal giro per farlo confessare, dall’altro gli spacciatori, che pretendono sempre di più. Lele cerca di accontentare entrambi come può.

La questione droga è argomento di discussione tra i genitori che, dopo la tragica morte di Mirco, vogliono sapere se anche gli ragazzi altri del gruppetto fanno uso di sostanze. I giovani, però, cercano di nascondere tutto, ma diventa sempre più difficile continuare a mentire. A casa di Lele c’è forte tensioni quando il padre idraulico, truffato da un imprenditore senza scrupoli, aggredisce suo figlio. La situazione peggiora, e la moglie si infuria per il comportamento del marito per una situazione che ormai ha superato il limite.

Vivere non è un gioco da ragazzi, anticipazioni episodi di stasera 22 maggio

Vivere non è un gioco da ragazzi prosegue con il secondo episodio in onda il 22 maggio. I ragazzi del gruppo di Lele sono nei guai fino al collo, e ora non c’è più spazio per raccontare bugie. Alle famiglie arriva un messaggio da parte di un anonimo che fa sapere la situazione reale: non solo Mirco, ma anche altri giovani si drogavano. Nelle case dei ragazzi interessati esplode la bomba che crea l’effetto domino: vecchie ferite arrivano in superficie, con i genitori che scoppiano davanti ai propri figli. Anche i genitori di Lele sono in crisi e la tensione tra loro è alle stelle.

Intanto il ragazzo cerca di ricontattare Serena per riallacciare i rapporti con lei, ma viene ostacolato dal poliziotto Saguatti, che ha fatto un’interessante scoperta su di lui e vuole metterlo alle strette. Il ragazzo viene costretto a rivelare i nomi della banda di quartiere da cui compra, ma ciò vuol dire esporlo a un rischio maggiore. Infatti i criminali lo intuiscono e lo sequestrano; ora Lele ha solo pochi minuti per convincerli che non sta collaborando con la polizia, quindi non ha intenzione di confessare tutto…











